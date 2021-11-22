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Бизнес предупредил о перебоях с поставками импортных товаров из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС

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Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) обратился к вице-премьеру Андрею Белоусову с письмом, в котором предупредил о рисках в связи с миграционным кризисом на границе стран Евросоюза и Белоруссии. Крупные ретейлеры столкнулись с задержками, а поставщики предупреждают о возможном росте цен.

Как сообщает 22 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо КСИИ (в него входят такие крупные компании, как Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever), через эту границу проходит около 10 % российского импорта в натуральном выражении. Это продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости. Более 90 % поставок приходится на автомобили.

Совет отмечает, что сейчас на КПП «Бобровники» на границе Белоруссии и Польши образовалась 25-километровая пробка из грузовиков. Ожидание достигает 80 часов, а день простоя стоит как минимум 500 евро на машину. На альтернативных маршрутах через Литву и Латвию также появляются очереди, приводящие к простоям.

О задержках в поставках изданию сообщили источники в крупных торговых сетях, в том числе в «Ленте». Другой собеседник газеты отметил, что ситуация уже вызвала нехватку транспорта на этом направлении, а в перспективе может привести к дефициту продукции, перебоям с поставками и росту конечной цены для потребителя.

Представители бизнеса в письме попросили Белоусова помочь в решении проблем, обеспечить координацию между ведомствами и подготовиться к увеличению грузопотоков через российско-латвийскую границу.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов.

Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускал, что военнослужащие его страны могли помочь мигрантам пересечь границу с Польшей.

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Комментарии (9)

***_555
Больше бабла бацькостану.
karbofos
Ждем, когда стоимость картошки обновит исторический рекорд.
AndrewBarsik
Урезать импорт на 10% - гарантированный шаг к повышению цен. Зато "импортозамещатели" радостно потирают ладошки. В России есть несколько десятков семей, которым становится лучше, когда всем остальным становится хуже.
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