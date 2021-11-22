Бизнес предупредил о перебоях с поставками импортных товаров из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС

Как сообщает 22 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо КСИИ (в него входят такие крупные компании, как Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever), через эту границу проходит около 10 % российского импорта в натуральном выражении. Это продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости. Более 90 % поставок приходится на автомобили.

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) обратился к вице-премьеру Андрею Белоусову с письмом, в котором предупредил о рисках в связи с миграционным кризисом на границе стран Евросоюза и Белоруссии. Крупные ретейлеры столкнулись с задержками, а поставщики предупреждают о возможном росте цен.

Совет отмечает, что сейчас на КПП «Бобровники» на границе Белоруссии и Польши образовалась 25-километровая пробка из грузовиков. Ожидание достигает 80 часов, а день простоя стоит как минимум 500 евро на машину. На альтернативных маршрутах через Литву и Латвию также появляются очереди, приводящие к простоям.



О задержках в поставках изданию сообщили источники в крупных торговых сетях, в том числе в «Ленте». Другой собеседник газеты отметил, что ситуация уже вызвала нехватку транспорта на этом направлении, а в перспективе может привести к дефициту продукции, перебоям с поставками и росту конечной цены для потребителя.



Представители бизнеса в письме попросили Белоусова помочь в решении проблем, обеспечить координацию между ведомствами и подготовиться к увеличению грузопотоков через российско-латвийскую границу.

