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Юрий Дудь назвал новый альбом Noize MC «сильнейшим и важнейшим высказыванием»

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Блогер Юрий Дудь посвятил пост в своем инстаграме новому альбому рэпера Noize MC, который, в отличие от Оксимирона (от которого все этого ждали), выложил 19 ноября полноценный новый музыкальный материал.

«Уже очевидно: это сильнейшее и важнейшее высказывание о том, что происходит вокруг», — прокомментировал новость Юрий Дудь, выложив фрагмент клипа «Выход в город». В нем прохожие изображены птицами и звучат слова: «Нет лучше места на земле, чем под землёй, не ищи, желторотый, что ты споришь-то с семьёй? Не пищи». Куплет, под который в кадре показывают героя с путеводителями по другим странам, заканчивается строчкой: «Если хочешь, улетай — высидим ещё».

Среди своих любимых в альбоме блогер назвал треки «Столетняя война» и «Двадцатые годы».

Ранее Noize MC опубликовал клип на заглавную песню нового альбома «Выход в город» — и рассказал, что он снимался в закрытом терминале «Пулково-2» в Петербурге.

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Комментарии (9)

266182335
Что это вообще? Первый раз слышу.
Pilat
А кто они все?
VKuser3510
Одно говно хвалит другое 👏
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