Юрий Дудь назвал новый альбом Noize MC «сильнейшим и важнейшим высказыванием»

Блогер Юрий Дудь посвятил пост в своем инстаграме новому альбому рэпера Noize MC, который, в отличие от Оксимирона (от которого все этого ждали), выложил 19 ноября полноценный новый музыкальный материал.



«Уже очевидно: это сильнейшее и важнейшее высказывание о том, что происходит вокруг», — прокомментировал новость Юрий Дудь, выложив фрагмент клипа «Выход в город». В нем прохожие изображены птицами и звучат слова: «Нет лучше места на земле, чем под землёй, не ищи, желторотый, что ты споришь-то с семьёй? Не пищи». Куплет, под который в кадре показывают героя с путеводителями по другим странам, заканчивается строчкой: «Если хочешь, улетай — высидим ещё».

