Протесту антиваксеров добавляют массовость за счет чужого митинга. Фейк распознали не все

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В ноябре по российским городам прокатились немноголюдные акции протеста антиваксеров. По последним данным, обязательная вакцинация от коронавируса для определенных групп граждан и QR-коды ввели в 84 российских регионах.



Это спровоцировало волну хоть и немноголюдных, но многочисленных акций протеста. В основном противники введенных мер ограничивались записью видеороликов, в которых призывали обратить внимание на ситуацию президента страны Владимира Путина и заявляли о нарушении своих конституционных прав, а именно — статьи 2: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».



«Мы требуем обратить внимание на беззаконие, творящееся в нашей стране. Под видом борьбы с вирусом в стране принимаются беспрецедентные меры, направленные на раскол между людьми, разжигание ненависти друг к другу, открыто нарушаются права человека и гражданина», — с таким заявлением, например, выступили жители Сочи, записавшие обращение к президенту. В заявлении говорится о возмущении «антинародным пунктом» который, как считают участники, направлен на «подрыв государственности», «целостности страны», «дестабилизацию обстановки в обществе» на фоне того, что официально пандемия в стране не объявлена. Текст на фоне нескольких десятков (максимум сотни) человек читает избранный спикер. По аналогичному сценарию в сети множатся записи и из других регионов.



Кроме Краснодарского края, в сети распространяются аналогичные ролики из Находки , с Камчатки, Воронежа , Владивостока , Орска , Орловской области, столицы и Подмосковья, Удмуртии, Хакасии, Череповца, Челябинска. Таких роликов в соцсетях сотни. В Екатеринбурге антипрививочники вышли на пикеты. Ролики распространяются под хештегами #городаговорят, #ОставьтеНасВпокое, #СтопФашизм.

Аналогичное видео записали и несколько десятков петербуржцев. По смыслу текст аналогичный: авторы говорят о нарушении своих прав, отмене детских и спортивных мероприятий, отсутствии возможности посещать культурные мероприятия. QR-коды они называют «товарным знаком» и заявляют, что таким образом нарушаются права человека на добровольное медицинское вмешательство. На заднем плане — хорошо узнаваемые далеко за пределами Петербурга городские пейзажи.

Как сообщают читатели «Фонтанки» и родственники журналистов, одновременно по сети несколько дней назад начало «гулять» другое видео. Судя по всему, его запустили из TikTok. На нем толпы людей на центральных улицах Петербурга, они держат поднятые смартфоны со включенными фонариками и скандируют «Один за всех и все за одного». Видео украшает надпись: «Питер против вакцинации». Хотя даже в описании прямо не говорится, что это антиковидная акция протеста. Однако впоследствии видео стало вирусным в мессенджере WhatsApp и подается именно как свежий протестный выход горожан.



Фото: скриншот приложения WhatsApp Поделиться Поделиться







Камера и правда запечатлела Петербург. Просматривается даже ракурс снимающего: это пересечение Гороховой улицы и канала Грибоедова, вдалеке виднеется узнаваемый шпиль торгового дома С. Эсдерса и К. Схейфальса. Однако в целом контент фейковый — в городе не проходили массовые протесты ни против вакцинации, ни против введения QR-кодов.



Фото: скриншот приложения WhatsApp Фото: скриншот приложения WhatsApp Поделиться Поделиться







Картинка тоже запоминающаяся: это кадры с одной из акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. К слову, с поднятыми фонариками участники акции ходили как раз по Гороховой улице 31 января. Как это было, можно посмотреть на снимках в объективе корреспондентов «Фонтанки».



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив автор фото Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Расчет распространителей такой липы — на тех, кто живет не в Петербурге. Как минимум зерна сомнений им посеять удается. Получатели роликов спешат уточнить у своих знакомых и родственников из Петербурга, неужели в городе трех революций поспели гроздья народного гнева.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

