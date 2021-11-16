Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года. Соответствующее постановление появилось 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020
Постановление вступает в силу со следующего дня — 17 ноября.
Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 в России до 2024 года
Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года. Соответствующее постановление появилось 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.