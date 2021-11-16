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Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 в России до 2024 года

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Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года. Соответствующее постановление появилось 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597–20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», — гласит текст документа, опубликованного 16 ноября.

Постановление вступает в силу со следующего дня — 17 ноября.

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Комментарии (11)

SERGEY111
Срок до 2024 года - неужели у рпн уже есть вызывающие доверие у цивилизованного мира серьезные прогнозы и аналитика по профилактике заболеваемости и лечению ковида или здесь нечто другое ?
266456205
Сразу до 36 года надо
***_555
до следующих "выборов"
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