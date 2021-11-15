«В качестве переговорного посредника». Россия готова помочь решить миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, заявил Песков

Россия готова помочь разрешить миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС. Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае — исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место», — цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин уже проводил по этой теме телефонные разговоры с Ангелой Меркель, а также с Александром Лукашенко.
«После этого президент высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты [между Брюсселем и Минском]», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
В минувшую субботу Путин заявил, что Лукашенко и Меркель готовы обсудить миграционный кризис на границе.
Новость из Кремля пришла в понедельник, после того как стало известно, что новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко скорее всего не затронут российскую сторону. В частности, были дезавуированы сообщения о возможности санкционного удара по компании «Аэрофлот». В то же время власти ЕС меняют санкционный режим в отношении Минска таким образом, что Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые содействуют деятельности режима Лукашенко».
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.