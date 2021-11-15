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«В качестве переговорного посредника». Россия готова помочь решить миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, заявил Песков

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Россия готова помочь разрешить миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС. Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае — исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин уже проводил по этой теме телефонные разговоры с Ангелой Меркель, а также с Александром Лукашенко.

«После этого президент высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты [между Брюсселем и Минском]», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
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В минувшую субботу Путин заявил, что Лукашенко и Меркель готовы обсудить миграционный кризис на границе.

Новость из Кремля пришла в понедельник, после того как стало известно, что новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко скорее всего не затронут российскую сторону. В частности, были дезавуированы сообщения о возможности санкционного удара по компании «Аэрофлот». В то же время власти ЕС меняют санкционный режим в отношении Минска таким образом, что Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые содействуют деятельности режима Лукашенко».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

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Комментарии (12)

Владислав М
Кремль решил этих мигрантов в Сибирь отправить?
Игорь Полетаев
А кто собирается вести переговоры?
FedorGr
Реально, а почему бы не приютить? Обогреть? Дать профессию? Дать денех на рождение новых детишек? В общем заполнить страницы найма на работу дворников, разнорабочих, даже слесарей сборщиков?
как финны, перестать говорить на своём языке, только на аглицком? Заставить копать руды и нефть и другие ископаемые в Сибири? Получать от этого удовольствие и возможность каждый месяц, или квартал спускать свору иноземных чурок в ЕС? Можно даже заставить ЕС платить исчо денех за закрытие границы.
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