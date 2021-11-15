«В качестве переговорного посредника». Россия готова помочь решить миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, заявил Песков

Россия готова помочь разрешить миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС. Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«В данном случае — исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин уже проводил по этой теме телефонные разговоры с Ангелой Меркель, а также с Александром Лукашенко.

«После этого президент высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты [между Брюсселем и Минском]», — добавил пресс-секретарь российского лидера.