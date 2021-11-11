Путин второй день подряд обсуждает с Меркель миграционный кризис на польско-белорусской границе

Президент России провел второй за два дня телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и Меркель продолжили обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза.
«Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, прошлый разговор состоялся накануне, в нем Путин также подчеркивал необходимость прямых контактов Минска и Евросоюза.
Кроме того, президент России сегодня заявил о том, что Киев ведет «деструктивную политику» на востоке Украины и якобы «делает ставку на силовые методы». «Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море», — подытожили в Кремле.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что «расценивают военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».