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Путин второй день подряд обсуждает с Меркель миграционный кризис на польско-белорусской границе

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Президент России провел второй за два дня телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Меркель продолжили обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

«Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, прошлый разговор состоялся накануне, в нем Путин также подчеркивал необходимость прямых контактов Минска и Евросоюза.

Кроме того, президент России сегодня заявил о том, что Киев ведет «деструктивную политику» на востоке Украины и якобы «делает ставку на силовые методы». «Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море», — подытожили в Кремле.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что «расценивают военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

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Комментарии (2)

Денеб
Фрау Меркель не только свободно говорит по-русски, но и знает нашего, как облупленного....... Однажды она уже сказала, что наш окончательно утратил чувство реальности......
260650801
Второй день не может объяснить Меркель откуда в Белоруссии материализовались тысячи арабов...
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