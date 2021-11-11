Путин второй день подряд обсуждает с Меркель миграционный кризис на польско-белорусской границе

Президент России провел второй за два дня телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.



Путин и Меркель продолжили обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза.



«Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», — говорится в сообщении Кремля.

