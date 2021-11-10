Путин и Меркель обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе

Владимир Путин провел телефонные переговоры с
В сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры двух стран «подробно рассмотрели» ситуацию с кризисом на польско-белорусской границе и «выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса». При этом на сайте правительства ФРГ утверждается, что Меркель попросила Путина повлиять на «режим в Минске», чтобы Лукашенко перестал использовать мигрантов как инструмент давления на ЕС.
Путин предложил наладить обсуждение этой проблемы с помощью прямых контактов представителей Евросоюза и официального Минска.