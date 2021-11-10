FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Путин и Меркель обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе

9
Печать

Владимир Путин провел телефонные переговоры с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры двух стран «подробно рассмотрели» ситуацию с кризисом на польско-белорусской границе и «выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса». При этом на сайте правительства ФРГ утверждается, что Меркель попросила Путина повлиять на «режим в Минске», чтобы Лукашенко перестал использовать мигрантов как инструмент давления на ЕС.

Путин предложил наладить обсуждение этой проблемы с помощью прямых контактов представителей Евросоюза и официального Минска.

Власти Польши и Белоруссии уже неоднократно обвиняли друг друга в развитии кризиса. 8 ноября караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стягивают к границе войска.

Евросоюз приостановил действие упрощенных визовых правил для официальных лиц белорусского режима. Подробнее о миграционном кризисе на границе между Белоруссией и Польшей читайте в интервью «Фонтанке» преподавателя кафедры международного права юрфака МГУ, эксперта по санкционному праву Сергея Гландина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

ЧижПыж
Злые языки утверждают, что в данной истории батька только исполнитель. Живыми заложниками играет именно Путин.
А Ангелине говорит "всевыврети, авыдокажити".
Cвифт
Путин предложил наладить обсуждение этой проблемы с помощью прямых контактов представителей Евросоюза и официального Минска.
..... в общем, послал. На пенсию .... не ей уже решать, там помоложе уже оперились.
---- В Германии призвали к готовности заморозить «Северный поток – 2»
.... да и ....
---- В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
260602101
Меркель должна разговаривать исключительно извиняющимся тоном с Россией. Иначе в Газпроме места не получит...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний