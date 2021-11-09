Лукашенко — Западу: «Поговорите-ка со мной». Будет ли миграционный штурм ЕС

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Поделиться Поделиться







— Действия пограничников Белоруссии, которые проводят толпы иностранцев в лес к глухому забору, законны? — Если это делают белорусские силовики, значит, у них есть на это согласие их руководства. Это не запрещено точно. — Разве можно подпускать людей к колючей проволоке там, где нет пункта пропуска? — Судя по кадрам, которые нам доступны, иностранные граждане, скорее всего, пересекли границу Белоруссии. Формально они уже находятся на территории Польши. На так называемой демаркационной линии.

— То есть, когда мигранты пытаются демонтировать заграждения, это уже не относится к Минску? — То, что мы видели, как кусачками пытаются испортить ограждение, — так делать нельзя. И останавливать такие действия должны уже польские пограничники. Это их должностные обязанности — охрана границы, защита территории своей страны от несанкционированного попадания всяких нелегальных мигрантов. — То есть действия пограничников Польши, когда они заливают газом штурмующих, законны? Струя летит на несколько метров. Формально можно увидеть и «действие на территории сопредельного государства». — Эти действия не противоречат ничему. Пограничники находятся на своей территории и выполняют свои обязанности. — Если допустить, что в ситуации такого противостояния появятся раненные иностранцы, которые пытаются попасть в ЕС, кто понесёт ответственность? — В такой ситуации квалификацию таким действиям будет давать правоохранительная система Польши. Тогда прокуратура Польши может провести проверку по факту применения огнестрельного оружия или смерти на границе, квалифицировать действия пограничников. Но пограничники имеют право открывать огонь на поражение, и если они делают это после предупредительной стрельбы в воздух, то их действия будут трактованы как не выходящие за пределы предоставленных им полномочий. Разбираться в этом они будут только со своим правительством. Больше ни с кем.

— Кто извне может влиять на эту ситуацию? — Если сейчас Польша или власти ЕС обратятся в Совет Безопасности ООН за квалификацией действий властей Белоруссии, то тут же Россия воспользуется своим правом вето, и данный вопрос даже не будет рассмотрен. Для обращения в международный суд у Польши нет оснований, поскольку нет какого-нибудь двустороннего договора о не засылке мигрантов друг другу. В ЕСПЧ тоже нельзя обратиться, потому что Беларусь не входит в Совет Европы и не признаёт юрисдикцию ЕСПЧ. Можно обратиться в Генассамблею ООН, но на выходе будет просто рекомендательная резолюция. Покритикуют Белоруссию, признают виновной в миграционном кризисе. Но реальной отдачи не будет. Сейчас ЕС всё берёт в свои руки. Будут вводить пятый пакет санкций именно по миграции. Это самое эффективное, что есть у властей ЕС в ответ на этот миграционный кризис. — Почему это эффективно, если Минск и так порвал связи с Западом? — Лукашенко хочет, чтобы его услышали. Он говорит Западу: «Привет, поговорите со мной. Давайте обсудим». Возможно, хочет сесть за стол переговоров с европейскими партнёрами, пойти на уступки. Показать способность решить проблему с мигрантами в обмен на отмену санкций.

— Вы допускаете, что принцип рэкета, шантажа может сработать, с точки зрения международного права? — В международном праве такого принципа нет, но в международной практике — есть. Он действительно может сработать. В качестве примера можно вспомнить, как несколько лет назад лидер Турции Эрдоган угрожал властям ЕС мигрантами, когда ему была нужна поддержка. И он тогда получил поддержку ЕС, решил свои внутренние вопросы таким образом. И там счёт шёл на десятки тысяч беженцев. И кстати, он всё-таки их потом впустил в ЕС. В случае с Белоруссией число беженцев значительно меньше.

— То есть, чтобы Брюссель начал говорить с Лукашенко, надо больше беженцев, штурмующих колючку на границе? — Я думаю, что да. Известно, что рейсы из Сирии прибывают в Минск ежедневно. Но также известно, что Литва и Польша строят стену на границе. — Песков говорит, что Москва в постоянном контакте с Минском. С точки зрения права Москва какие инструменты влияния имеет на ситуацию? — Не знаю, какие тут есть инструменты влияния на Минск (улыбается). С точки зрения права — это внутреннее дело Белоруссии, Польши и ЕС.

— Чего стоит ждать дальше, какие есть варианты? Известно, что обе стороны стягивают войска к границе. — Может быть штурм со стороны мигрантов. Его ждали ночью, но не произошло. В такой ситуации могут быть пограничные инциденты. Но, на мой взгляд, Белоруссия стягивает военных к границе не для демонстрации силы Польше, а чтобы показать ЕС: мол, Минск может решить этот вопрос за один день, но и вы идите навстречу. Только такое мнение у меня здесь. — Ранение или гибель силовиков ставит на этой схеме крест? Минск говорит, что уже стреляют. — Если это произойдёт, то этот пограничный инцидент приведёт к громким политическим заявлениям, возможному разрыву тех экономических отношений, которые ещё не были приостановлены или разорваны. Не думаю, что такой инцидент приведёт к пограничному военному противостоянию. Такие инциденты часто бывают во многих странах. Как правило, после громких политических заявлений всё заканчивается. — Новость. Совет Евросоюза приостанавливает действие упрощенных визовых правил для официальных лиц белорусского режима. То есть мы констатируем, что пока у Лукашенко не получается?

— Да. Говорить о том, что этот кризис изменит принципы ЕС, тоже нельзя. 47news.ru