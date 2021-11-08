Власти Польши заявили о «гибридной атаке» со стороны Белоруссии и «циничной эксплуатации мигрантов»

«В районе нашей границы находятся большие группы мигрантов, которые полностью контролируются белорусскими спецслужбами и армией. Скоординированная попытка массового проникновения на территорию Республики Польша мигрантов, используемых Белоруссией для гибридных атак на Польшу, только началась. Эти действия являются следствием выбранной Лукашенко формы мести Польше, Литве и Латвии. Создавая искусственный маршрут миграции и цинично эксплуатируя мигрантов, Лукашенко пытается дестабилизировать Польшу, Литву и Латвию, а также заставить Европейский Союз отменить санкции, введенные в отношении минского режима», — говорится в заявлении.

Мигрантский кризис на белорусско-польской границе вызван «преднамеренными» действиями Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении министерства специальных служб Польши, опубликованном 8 ноября.

Польские власти уверены, что кризис на границе «носит политический характер» и «был создан государственными структурами Белоруссии». При этом Польша «предпринимает адекватные шаги для защиты своей границы, которая также является внешней границей НАТО и Европейского Союза», — утверждается в заявлении.



Ранее польское минобороны показывало, как мигранты пытаются прорваться через границу, ломая ограждение лопатами и кусачками. В Белоруссии в кризисе обвиняют польскую сторону.