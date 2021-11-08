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Власти Польши заявили о «гибридной атаке» со стороны Белоруссии и «циничной эксплуатации мигрантов»

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Мигрантский кризис на белорусско-польской границе вызван «преднамеренными» действиями Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении министерства специальных служб Польши, опубликованном 8 ноября.

«В районе нашей границы находятся большие группы мигрантов, которые полностью контролируются белорусскими спецслужбами и армией. Скоординированная попытка массового проникновения на территорию Республики Польша мигрантов, используемых Белоруссией для гибридных атак на Польшу, только началась. Эти действия являются следствием выбранной Лукашенко формы мести Польше, Литве и Латвии. Создавая искусственный маршрут миграции и цинично эксплуатируя мигрантов, Лукашенко пытается дестабилизировать Польшу, Литву и Латвию, а также заставить Европейский Союз отменить санкции, введенные в отношении минского режима», — говорится в заявлении.

Польские власти уверены, что кризис на границе «носит политический характер» и «был создан государственными структурами Белоруссии». При этом Польша «предпринимает адекватные шаги для защиты своей границы, которая также является внешней границей НАТО и Европейского Союза», — утверждается в заявлении.

Ранее польское минобороны показывало, как мигранты пытаются прорваться через границу, ломая ограждение лопатами и кусачками. В Белоруссии в кризисе обвиняют польскую сторону.

В понедельник, 8 ноября, караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стягивают к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это де.лать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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