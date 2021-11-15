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Петербурженка ошиблась одной цифрой при переводе крупной суммы. Судьбу денег решил суд

Суд вернул петербурженке 220 тыс. рублей, которые она по ошибке перевела не тому человеку

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Петроградский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Лебедевой к Аннуш Купер о взыскании неосновательного обогащения. В прошлом году петербурженка ошиблась одной цифрой в счете получателя и дважды отправила деньги не туда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, сумма двух траншей составила 220 000 рублей с комиссией. Ответчица на просьбы вернуть деньги не отреагировала. Тогда Лебедева пошла в суд. Судебное заседание Купер также проигнорировала.

Так как все действия с переводами достаточно прозрачные, а ответчик не предоставил никаких доказательств в подтверждение тому, что у нее были основания для получения денег, суд иск удовлетворил. В счет истца взыскали 220 тысяч и более пяти тысяч рублей госпошлины.

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Комментарии (28)

Melaniy
Получить решение суда на бумаге, не означает получить в реальности деньги с должника по имени Аннуш!
PapaKarlo
Мне как-то на моб ТЛФ звонит незнакомая женщина и говорит:" Я вам ошибочно положила на счет 1 тыс руб. Верните мне их!". Я проверил-действительно пришла на мой № 1 тыс руб. Опять она звонит и ей говорю: " ничего возвращать не буду. Идите к МОБ. оператору пишите заяву на возврат денег." Через неделю смотрю -деньги 1 тыс исчезли с моего счета без уведомления. Этим приемом пользуются мошенники. Они переводят и отзывают. В вам звонят и просят вернуть на №. Вы переводите свои деньги и они еще отзывают свои. И вы попадаете на свои деньги в минус.. Суммы обычно небольшие,но тем не менее, если в день "наколоть" человек 5, можно заработать на ровном месте ...
Ярополк
Два раза айфон не купила
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