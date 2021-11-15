Петроградский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Лебедевой к Аннуш Купер о взыскании неосновательного обогащения. В прошлом году петербурженка ошиблась одной цифрой в счете получателя и дважды отправила деньги не туда.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, сумма двух траншей составила
Так как все действия с переводами достаточно прозрачные, а ответчик не предоставил никаких доказательств в подтверждение тому, что у нее были основания для получения денег, суд иск удовлетворил. В счет истца взыскали 220 тысяч и более пяти тысяч рублей госпошлины.
Петербурженка ошиблась одной цифрой при переводе крупной суммы. Судьбу денег решил суд
Суд вернул петербурженке 220 тыс. рублей, которые она по ошибке перевела не тому человеку
Петроградский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Лебедевой к Аннуш Купер о взыскании неосновательного обогащения. В прошлом году петербурженка ошиблась одной цифрой в счете получателя и дважды отправила деньги не туда.