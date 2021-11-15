Петербурженка ошиблась одной цифрой при переводе крупной суммы. Судьбу денег решил суд

Мне как-то на моб ТЛФ звонит незнакомая женщина и говорит:" Я вам ошибочно положила на счет 1 тыс руб. Верните мне их!". Я проверил-действительно пришла на мой № 1 тыс руб. Опять она звонит и ей говорю: " ничего возвращать не буду. Идите к МОБ. оператору пишите заяву на возврат денег." Через неделю смотрю -деньги 1 тыс исчезли с моего счета без уведомления. Этим приемом пользуются мошенники. Они переводят и отзывают. В вам звонят и просят вернуть на №. Вы переводите свои деньги и они еще отзывают свои. И вы попадаете на свои деньги в минус.. Суммы обычно небольшие,но тем не менее, если в день "наколоть" человек 5, можно заработать на ровном месте ...