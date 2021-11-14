В Дудергофском канале массово гибнет рыба. Специалисты решают, кто будет искать причину

О массовой гибели рыбы «Фонтанке» 14 ноября сообщили читатели. Она косяком всплыла к поверхности воды в районе пересечения улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе. «Издалека показалось, что это много белых лепестков... Но нет. Это дохлые рыбки, много дохлой и подыхающей рыбы, ещё живой, но явно подыхающей», — описывают увиденное в Instagram.

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«Фонтанка» показала снимки комитету по природопользованию Смольного, в ведении которого находится канал. Аналогичные сообщения поступили в мобильную экологическую службу от жителей.

Специалисты осмотрели акваторию и остановились у реки Дудергофка — это уже федеральная вотчина, ею занимается Росприроднадзор.



«Установлено, что в месте впадения реки Дудергофка в Дудергофский канал присутствуют следы белой пены, ощущается слабый запах, — рассказали в комитете об увиденном на «пограничной» территории. — Указанная информация была передана в Северо-Западное Межрегиональное управление Росприроднадзора для выявления источника загрязнения».



Кроме того, Смольный проинформировал Водоканал и Росрыболовство.



Напомним, Дудергофский канал не раз попадал на страницы «Фонтанки» после того, как горожане замечали в нём пену. Подозревали соседнюю промзону.