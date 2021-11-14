«Он был героем перестройки». В KGallery открыли выставку Мамышева-Монро

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В петербургской KGallery открылась выставка работа художника Владислава Мамышева-Монро. Его жизнь была воплощением бесконечного перформанса, он примерял на себя образы популярных персонажей, культурных символов разных веков от Жанны Д’Арк и Любови Орловой до Федора Достоевского и Григория Распутина. Выставка «Сказки о потерянном времени» демонстрирует несколько серий работ художника и отражает художественные поиски петербургского искусства на сломе эпох.

Мамышев-Скандал

В Советском Союзе — пусть там уже началась перестройка — эпатировать окружающих, представляясь голливудской звездой, было чем-то невообразимым. Владислав Мамышев пошел по самому экстремальному пути и впервые примерил образ Мэрилин Монро, когда находился в одном из самых закрытых казенных формализованных государственных институтов — в армии.



Как рассказывает куратор выставки, искусствовед Олеся Туркина, в конце 80-х Мамышев служил на Байконуре, заведовал армейским клубом. Подручными средствами он соорудил себе белый парик, сфотографировался в образе голливудской дивы и повесил портрет на самое видное место в клубе. Когда начальство осведомилось, что за дама без разрешения командира украшает стену клуба, Мамышев ответил: «Это не дама, это я».

«Его, конечно, комиссовали. Сначала на психиатрическое освидетельствование отправили, где врачи, конечно, поняли, что это никакой не сумасшедший, а абсолютно нормальный человек. Владик рассказывал, что он там еще какое-то время побыл, сделал несколько плакатов с наглядной агитацией, а потом его «списали» домой в Ленинград», — рассказывает куратор.

Дома художник сразу оказался в центре бурления артистической жизни северной столицы. Кроме рок-клуба, который переживал времена расцвета, в Ленинграде началась творческая эра «Новых художников» под руководством Тимура Новикова, свои музыкальные эксперименты воплощал в «Поп-механике» Сергей Курехин. Удивительного персонажа, художника, переодетого в Мэрилин Монро приглашали участвовать везде.



В 1989 году артист впервые выступил с публичным перформансом совместно с группой «Колибри». Их приехали снимать телевизионщики из самой популярной тогда передачи «600 секунд». Показывая сюжет, ведущий передачи Александр Невзоров назвал Мамышева-Монро «гермафродитом». Новое телевидение тоже сбрасывало с себя оковы цензуры и, по примеру западного ТВ, провоцировало и эпатировало зрителей.

«Новость о том, что в Ленинграде живет какой-то гермафродит, поразила всех зрителей. Владику стало опасно появляться на улице, его узнавали, преследовали, грозились убить. К счастью, через неделю в той же передаче показали сюжет про каннибала, и внимание зрителей полностью переключилось на нового «героя»», — рассказывает Олеся Туркина.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Искусство и перевоплощения

Перевоплощение художников, их выражение себя через исторические и культурные образы, поиски альтер-эго стали распространенной практикой в искусстве авангарда и постмодернизма, когда художники искали новые пути. Одно из первых ярких перевоплощений совершил Марсель Дюшан, французский художник-экспериментатор. Широкой публике он больше известен как автор скандального «Фонтана» (так называлась реди-мейд-скульптура, которую в 1917 году создал художник и которая представляет из себя обычный писсуар). Марсель Дюшан сделал серию фоторабот в образе трагической дивы Rrose Sélavy и называл ее своим альтер-эго.



Известна своими перевоплощениями американская художница Синди Шерман. Одна из ее первых знаменитых работ — «Untitled Film Stills» 1977 года. Это серия из 69 черно-белых фотографий, на которых художница перевоплощается в образы массовой культуры, используя все самые распространенные стереотипы и клише, благодаря которым снимки выглядят неуловимо знакомыми. Сейчас эта работа экспонируется в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

«То, что творчество Владислава Мамышева-Монро — это действительно искусство, первым понял Русский музей, где уже в конце 80-х начались закупки современного искусства. Из представителей петербургской художественной сцены первыми попали в музейное собрание Георгий Гурьянов, Тимур Новиков и Мамышев-Монро. Владик был фетишем нашего города, героем нового Ленинграда, героем перестройки. Он ознаменовал своим искусством время кардинальных перемен», — рассказала куратор выставки.

Горбачев, Любовь Орлова и Наполеон

Серия «Политбюро» относится к раннему периоду творчества Владислава Мамышева-Монро. Все началось с портрета Горбачева, которому художник подрисовал (прямо на типографском плакате массового тиража) женское лицо и «точку бинди» — индийский знак замужней женщины.



«Художник говорил о том, что миром управляет тоталитарная мужская энергетика. А если бы в мировой политике, в этом геронтологическом ареопаге, возобладала женская, мягкая, созидающая энергия, мир стал бы лучше, и наша история пошла бы по совсем другому пути», — объясняет концепцию работы Олеся Туркина.

Практика разрисовывать известные картины, символы массовой культуры, стала популярна со времен уже упомянутого Марселя Дюшана, который сделал собственное произведение, пририсовав усики «Джоконде».

Вслед за Горбачевым женские лица получили все члены политбюро, превратившись в советских домохозяек. А портрет Горбачева авторства Мамышева-Монро напечатал на обложке немецкий политический журнал «Stern».

Серия «Несчастная любовь» (1993 год) сейчас принадлежит Государственному Русскому музею. В нескольких фотоснимках рассказана история любви и предательства в классических петербургских ландшафтах. Изобразительный ряд напоминает революционные фильмы Эйзенштейна, красное платье на художнике выглядит как красный флаг авангарда на сером городском фоне.



В оппозиции к этой работе стоит серия «Счастливая любовь» (2000 год), где Мамышев-Монро выступает в роли популярной советской актрисы Любови Орловой. Вещи со съемок — шляпка, лиса, предметы туалета — представлены отдельно.

Одна из последних, наиболее профессионально сделанных работ, — серия портретов «Жизнь замечательных Монро» (1995 год). Она представляет собой двенадцать нарочито «глянцевых» салонных портретов художника в образах героев массовой культуры от Мэрилин Монро до Ленина.

Парадоксальное чувство свободы

На вопрос о том, не боялся ли художник сатирически изображать действующих членов политбюро, разрисовывать портрет Генерального секретаря СССР, куратор выставки пожимает плечами:

«Художники себя почувствовали свободными задолго до того, как эта свобода была разрешена в стране. Парадоксальным образом они вели себя так, как будто нет запретов, как будто они могут делать все, что хотят. И, возможно, тем самым и приблизили эту свободу».

Конец 80-х — времена художественных поисков людей искусства позднесоветского Ленинграда. Художники и музыканты занимали пустующие расселенные дома в центре города, жили там и устраивали галереи, клубы, рейвы. В знаменитом сквоте на Фонтанке, 145 организовали себе мастерские арт-группа «Новые художники», среди них и Мамышев-Монро. Там же велась съемка первых передач «Пиратского телевидения», абсурдистского проекта, пародирующего советское ТВ. Артист стал его ведущим.



В середине 90-х художник переехал в Москву и стал одним из самых известных персонажей тусовочно-артистической столицы. Он погиб (утонул) в 2013 году на Бали, куда переехал в последние годы жизни. Ему было 44 года. Сегодня он — признанный российский художник, работы которого находятся в собрании знаменитых музеев и частных галерей.

«Со временем восприятие творчества Мамышева-Монро изменилось, — говорит куратор выставки Олеся Туркина. — Помню его первую выставку — там были просто толпы, которые готовы были нас разорвать, на работы художника смотрели с недоумением, ужасом. Это было время перестройки, когда определялись новые критерии искусства. Работы Мамышева-Монро концептуальны, неразрывно связаны с идеей, не наивны. Это не историческое переодевание, это перевоплощение, связанное с переживанием времени. Такое искусство направлено на осознание места художника в мире, и одновременно рождает вереницу других смыслов. Оно как витраж, через который проходит солнечный свет времени и создает на полу прекрасный узор».

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»