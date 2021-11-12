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Золото из Румынии. Петербургские собаки-спасатели оказались лучшими в мире

Толлер Кассандра и малинуа Баста съездили в Румынию на чемпионат мира среди собак-спасателей и впервые в истории привезли домой золотые медали. С ними в команде были еще двое хвостатых героев из России.

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Кассандра, Баста, Афи и Рэй с хозяйками Надеждой Григорьевой, Анастасией Азаровой, Светланой Манаковой и Любовью Петрушиной (соответственно) — вот состав команды от России, победившей на чемпионате мира среди команд собак-спасателей, прошедшем 4–7 ноября в румынском городе Крайова.

Чемпионат организовала Международная кинологическая ассоциация FCI — в нее входят 98 стран. Проходили состязания по стандартам IRO — International Rescue Dog Organisation (Международная организация собак-спасателей).

В соревнованиях по стандартам IPO-R — «поисково-спасательная служба» — было несколько номинаций, российская команда победила в одной из основных — RH-FL, или «поиск в природной среде».

«Мы буквально сегодня вернулись в Петербург и узнали о результатах, — рассказала «Фонтанке» 12 ноября одна из петербургских участниц, кинолог Надежда Григорьева. — Мы набрали 253 из 260 возможных баллов в категории «поиск в природной среде».

Капитаном российской команды стала петербурженка Анастасия Азарова. По ее словам, решение поехать на чемпионат в условиях пандемии было довольно спонтанным.

«Поехать капитаном команды на командный чемпионат мира по нормативу, который только что увидел, в пандемию, без разговорного английского, без шенгенской визы, через 3 недели? Конечно хочу!» — рассказывает она.

Все участники от России — это кинологи и воспитанники поисково-спасательного отряда «Экстремум», базирующегося в Петербурге с 2006 года.

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