МИД Польши опроверг данные о задержании россиянина за помощь мигрантам на границе с Белоруссией

Министерство иностранных дел Польши не подтвердило, что на границе с Белоруссией задержали россиянина за помощь мигрантам. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь ведомства в эфире радио «Эхо Москвы».



«Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств, в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании россиянина)», — рассказал он (цитата по РИА Новости).



В МИД России и посольстве в Варшаве тоже не могут подтвердить эти данные.



Накануне в Twitter-аккаунте польской погранслужбы сообщили о задержании нескольких иностранных граждан — по подозрению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии. Якобы среди них был россиянин.

