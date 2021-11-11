МИД Польши опроверг данные о задержании россиянина за помощь мигрантам на границе с Белоруссией

Министерство иностранных дел Польши не подтвердило, что на границе с Белоруссией задержали россиянина за помощь мигрантам. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь ведомства в эфире радио «Эхо Москвы».
«Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств, в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании россиянина)», — рассказал он (цитата по РИА Новости).
В МИД России и посольстве в Варшаве тоже не могут подтвердить эти данные.
Накануне в Twitter-аккаунте польской погранслужбы сообщили о задержании нескольких иностранных граждан — по подозрению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии. Якобы среди них был россиянин.
Ранее издание Bloomberg cообщило, что в ответ на кризис беженцев ЕС готов ввести санкции против «Аэрофлота». МИД Польши сегодня, 11 ноября, заявил, что у Варшавы есть информация о вовлеченности авиакомпании в кризис на польско-белорусской границе. Российский сенатор Владимир Джабаров предложил в ответ на возможные ограничения против перевозчика запретить западным авиакомпаниям летать над территорией РФ. В «Аэрофлоте» опровергли все обвинения. В Кремле возможные санкции назвали «безумной идеей».
В начале недели, 8 ноября, караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе. Польша и Литва стянули к границе войска.