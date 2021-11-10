В Польше задержан россиянин за помощь нелегальным мигрантам из Белоруссии

Польские пограничники задержали по подозрению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии нескольких граждан иностранных государств. Об этом 10 ноября сообщается в официальном аккаунте в Twitter погранслужбы Польшы.
Wczoraj odnotowaliśmy 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾 Zatrzymanych zostało 9os.(5ob.LBN,3ob.IRQ,1ob.SYR). Wobec 48 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 3os.(1ob.RUS, 1ob.SWE, 1ob.LTU).#TrzymamyStraz pic.twitter.com/e0YJYOmGEz— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021
Среди задержанных — один россиянин, а также по одному гражданину Швеции и Литвы. Никаких подробностей по этому поводу пока не приводится. В сообщении пограничников только уточняется, что всего за вчерашний день было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы.
Напомним, сегодня утром сообщалось, что две группы беженцев смогли прорваться на территорию Польши у белорусской границы, однако большинство из них поймали.