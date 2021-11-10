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В Польше задержан россиянин за помощь нелегальным мигрантам из Белоруссии

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Польские пограничники задержали по подозрению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии нескольких граждан иностранных государств. Об этом 10 ноября сообщается в официальном аккаунте в Twitter погранслужбы Польшы.

Среди задержанных — один россиянин, а также по одному гражданину Швеции и Литвы. Никаких подробностей по этому поводу пока не приводится. В сообщении пограничников только уточняется, что всего за вчерашний день было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что две группы беженцев смогли прорваться на территорию Польши у белорусской границы, однако большинство из них поймали.

Власти Польши и Белоруссии уже неоднократно обвиняли друг друга в развитии кризиса. 8 ноября караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стягивают к границе войска.

Евросоюз приостановил действие упрощенных визовых правил для официальных лиц белорусского режима. Подробнее о миграционном кризисе на границе между Белоруссией и Польшей читайте в интервью «Фонтанке» преподавателя кафедры международного права юрфака МГУ, эксперта по санкционному праву Сергея Гландина.

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