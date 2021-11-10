В Польше задержан россиянин за помощь нелегальным мигрантам из Белоруссии

Польские пограничники задержали по подозрению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии нескольких граждан иностранных государств. Об этом 10 ноября сообщается в официальном аккаунте в Twitter погранслужбы Польшы.

Среди задержанных — один россиянин, а также по одному гражданину Швеции и Литвы. Никаких подробностей по этому поводу пока не приводится. В сообщении пограничников только уточняется, что всего за вчерашний день было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы.



Напомним, сегодня утром сообщалось, что две группы беженцев смогли прорваться на территорию Польши у белорусской границы, однако большинство из них поймали.

