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Две группы беженцев смогли прорваться на территорию Польши у белорусской границы

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Несколько десятков человек прорвали оцепление польских пограничников и смогли убежать. Некоторых вернули поближе к Белоруссии.

О прорыве 10 ноября сообщает польское радио Bialystok. Мигранты штурмовали погранпункты в районе Крынок и Беловежи. Бежали несколько десятков человек, часть из них остановили и вернули к польско-белорусской границе. В обоих случаях беженцы сломали приграничные заборы.

Отмечается, что у Беловежи в руках мигрантов было какое-то оборудование и инструменты. Один из сотрудников пограничной службы утверждает, что задержать у этого пункта удалось всех.

Евросоюз считает миграционный кризис у границ Польши, Литвы и Латвии намеренно созданным руководством Белоруссии. Страны ЕС готовят новые санкции в отношении лиц и компаний, причастных к ситуации.

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Комментарии (10)

Davu
Так не принимайте. У меня в квартире никаких мигрантов нет и у знакомых тоже.
Davu
Полякам игру подкинули - "охота на людей". А в принципе - анекдот. Звонок в дверь, открываешь, стоит мужик с чемоданом: "У Вас тараканы есть? -Нет, конечно!". Открывает чемодан : "Нате, соседи!"
killbeachtrash
"Сыночек" от "Папы " не сильно отличается.Надо напакостить соседям и своему народу. Второй правда по более крупному работает.
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