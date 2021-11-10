Две группы беженцев смогли прорваться на территорию Польши у белорусской границы

Несколько десятков человек прорвали оцепление польских пограничников и смогли убежать. Некоторых вернули поближе к Белоруссии.

О прорыве 10 ноября сообщает польское радио Bialystok. Мигранты штурмовали погранпункты в районе Крынок и Беловежи. Бежали несколько десятков человек, часть из них остановили и вернули к польско-белорусской границе. В обоих случаях беженцы сломали приграничные заборы.

Отмечается, что у Беловежи в руках мигрантов было какое-то оборудование и инструменты. Один из сотрудников пограничной службы утверждает, что задержать у этого пункта удалось всех.