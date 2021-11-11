Три тысячи подростков от 12 лет примут участие в третьей фазе испытания вакцины от ковида «Спутник М» в Москве

В Москве начался медосмотр первых участников третьей фазы исследования вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.



Об этом 11 ноября сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на слова замглавы Анастасии Раковой.



По данным чиновников, исследование пройдет на базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц. Его участниками станут три тысячи детей в возрасте 12–17 лет.



По словам Раковой, заявки на добровольное участие подали уже около двух тысяч человек. С 8 ноября, когда начался медосмотр испытателей, его прошли 208 человек.

