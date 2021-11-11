FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Три тысячи подростков от 12 лет примут участие в третьей фазе испытания вакцины от ковида «Спутник М» в Москве

10
Печать

В Москве начался медосмотр первых участников третьей фазы исследования вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом 11 ноября сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на слова замглавы Анастасии Раковой.

По данным чиновников, исследование пройдет на базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц. Его участниками станут три тысячи детей в возрасте 12–17 лет.

По словам Раковой, заявки на добровольное участие подали уже около двух тысяч человек. С 8 ноября, когда начался медосмотр испытателей, его прошли 208 человек.

Первая и вторая фаза клинических исследований вакцины прошли летом на базе двух детских больниц. В мэрии сообщают, что предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины.

«Спутник М» — это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой. На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

zelf
Тех кто сажает страну на иглу, а имена мы вообще то знаем, надеюсь посадят на кол.
orlovandrei1986
бедные дети...
Daster
Это что за родители которые отдали своих детей на эксперименты, наверное интернатские детки без родителей, директора за мзду отдали детей
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний