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В память о Романе Шустрове и его жене откроется Музей петербургских ангелов

В Петербурге откроется частный музей-квартира петербургских ангелов — художников-кукольников Романа Шустрова, автора Петербургского, Любашинского и Печального ангелов, а также его жены Марии Касьяненко. О планах 10 ноября «Фонтанке» сообщили создатели площадки.

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Музей, расположенный на проспекте Римского-Корсакова, откроется 18 ноября для узкой группы близких семьи. В дальнейшем площадка будет открывать двери по предварительной записи, которая будет проводиться в группе музея в социальных сетях.

Коллекцию будут показывать в квартире, где некоторое время жила пара.

«Роман прожил на новом месте совсем недолго, но дух, атмосфера творчества, которую и после смерти мужа сохраняла Мария, остались в этой мемориальной мастерской-квартире, — рассказали в музее. — Мама Марии искусствовед Ольга Шустрова, друзья и коллеги художников решили это место сделать живым интерактивным музеем, где будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, литературные вечера, театральные постановки, творческие встречи, мини-выставки, куда начнут водить экскурсии».

Планируется, что музей будет проводить выставки и на других площадках.

Напомним, Роман Шустров скончался в мае 2020 года, его семья болела коронавирусом. В апреле 2021 года ушла из жизни жена автора Петербургского ангела Мария Касьяненко.

Накануне открытия, 17 ноября, выставка работ Романа Шустрова и Марии Касьяненко «Петербургские ангелы» пройдет в музее школы № 238 на набережной Адмиралтейского канала (посещение по предварительному звонку директору музея Татьяне Бойко).

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