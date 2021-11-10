В память о Романе Шустрове и его жене откроется Музей петербургских ангелов

Музей, расположенный на проспекте Римского-Корсакова, откроется 18 ноября для узкой группы близких семьи. В дальнейшем площадка будет открывать двери по предварительной записи, которая будет проводиться в группе музея в социальных сетях.



Коллекцию будут показывать в квартире, где некоторое время жила пара.



«Роман прожил на новом месте совсем недолго, но дух, атмосфера творчества, которую и после смерти мужа сохраняла Мария, остались в этой мемориальной мастерской-квартире, — рассказали в музее. — Мама Марии искусствовед Ольга Шустрова, друзья и коллеги художников решили это место сделать живым интерактивным музеем, где будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, литературные вечера, театральные постановки, творческие встречи, мини-выставки, куда начнут водить экскурсии».

