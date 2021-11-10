FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
ТЕМА ДНЯ

В СПб обязательная вакцинация для пожилых

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Пьяный гость Петербурга взял каршеринг по чужому аккаунту и устроил ДТП на Литейном

1
Печать

В центре Петербурга ночью 10 ноября полицейские после ДТП задержали нетрезвого водителя каршеринга. Оказалось, что и аккаунт в сервисе у него был поддельным.

Как стало известно «Фонтанке», в 1:25 среды у дома 51 по Литейному проспекту сотрудники ГИБДД обнаружили на месте ДТП автомобиль Hyundai Solaris. За рулем находился 25-летний житель Ярославской области, работающий в Петербурге трубоукладчиком. При этом права пользования автомобилем молодой человек не имел. Его доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Через час в полицию поступило заявление от специалиста по ДТП службы безопасности одной из петербургских каршеринговых фирм. Он сообщил, что «Солярис» был похищен от дома 52 по Рижскому проспекту. Неизвестный злоумышленник воспользовался чужим аккаунтом в приложении «Каршеринг», взял машину и совершил на ней ДТП. Принадлежит автомобиль лизинговой компании.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Карабас Барабас
Пьяный, без прав, липовый аккаунт - каршеринг по россиянски.
Ответственности водителя ноль, штраф пару тыр, а так проспится и по новой... Вообще то это угон автомобиля, чистый криминал, тут тюрьма должна фигурировать, чтоб в дальнейшем ДТП не устраивал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний