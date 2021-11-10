Пьяный гость Петербурга взял каршеринг по чужому аккаунту и устроил ДТП на Литейном

В центре Петербурга ночью 10 ноября полицейские после ДТП задержали нетрезвого водителя каршеринга. Оказалось, что и аккаунт в сервисе у него был поддельным.



Как стало известно «Фонтанке», в 1:25 среды у дома 51 по Литейному проспекту сотрудники ГИБДД обнаружили на месте ДТП автомобиль Hyundai Solaris. За рулем находился 25-летний житель Ярославской области, работающий в Петербурге трубоукладчиком. При этом права пользования автомобилем молодой человек не имел. Его доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).