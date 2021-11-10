Пьяный гость Петербурга взял каршеринг по чужому аккаунту и устроил ДТП на Литейном

В центре Петербурга ночью 10 ноября полицейские после ДТП задержали нетрезвого водителя каршеринга. Оказалось, что и аккаунт в сервисе у него был поддельным.
Как стало известно «Фонтанке», в 1:25 среды у дома 51 по Литейному проспекту сотрудники ГИБДД обнаружили на месте ДТП автомобиль Hyundai Solaris. За рулем находился 25-летний житель Ярославской области, работающий в Петербурге трубоукладчиком. При этом права пользования автомобилем молодой человек не имел. Его доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).
Через час в полицию поступило заявление от специалиста по ДТП службы безопасности одной из петербургских каршеринговых фирм. Он сообщил, что «Солярис» был похищен от дома 52 по Рижскому проспекту. Неизвестный злоумышленник воспользовался чужим аккаунтом в приложении «Каршеринг», взял машину и совершил на ней ДТП. Принадлежит автомобиль лизинговой компании.
По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.