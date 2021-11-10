Спасстрой. Девелопер нашел экспертов, доказавших, что только новостройка рядом может спасти падающий памятник

Государственная историко-культурная экспертиза дома Чубакова проводилась в октябре по заказу застройщика Sun Development, который по соседству с объектом культурного наследия планирует возвести жилой комплекс. Он поручил экспертам провести обследование дома 58 на 11-й линии Васильевского острова и продумать пути его сохранения. По информации «Фонтанки», услуга обошлась компании примерно в 5 млн рублей. Итоговый акт в конце прошлого месяца опубликовал КГИОП, и в настоящий момент документ находится там на рассмотрении.

Начинается заключение экспертизы, целью которого указано сохранение дома-памятника, с упоминания о том, что под зданием проходят грунтовые воды. Это приводило к затоплению подвала, в связи с чем уже давно планировали сделать гидроизоляцию, но руки так и не дошли. Со временем брандмауэр (глухая противопожарная стена. — Прим. ред.) здания наклонился в сторону. За последние годы ситуация ухудшилась в разы. На конец сентября этого года максимальный прирост кренов составил 48 мм, а осадка здания — до 54 мм.



Фото: kgiop.gov.spb.ru / ООО «ИСП "Геореконструкция"» Фото: kgiop.gov.spb.ru / ООО «ИСП "Геореконструкция"» Поделиться Поделиться







Проблемы в доме Чубакова начали обсуждать не так давно, с осени 2020 года. Тогда жильцы заметили первые трещины, которые, по их словам, могли появиться из-за начавшейся под боком стройки элитного жилого комплекса, реализацией которой занимается Sun Development Кирилла Вязавского. В Смольном же заявляли, что в бедах столетнего дома могут быть виноваты «две аварии на водопроводе, которые фиксировались ГУП «Водоканал». Приостановить работы по возведению «элитки» и устранить негативные воздействия из-за строительно-монтажных работ потребовал КГИОП, однако строительство продолжилось, тогда комитет обратился в полицию. Наконец, Госстройнадзор напомнил застройщику о ремонте дома Чубакова и попросил повременить со стройкой. На проблемных участках установили маячки и щелемеры, но трещины так и не заделали. Летом в памятнике «поехал» пол и рухнула часть потолка.



В настоящий момент здание продолжает оседать со средней скоростью 2–3 мм в месяц. «Крен брандмауэрной стены превышает допустимые значения и развивается во времени», — сказано в экспертном заключении. В здании выявили две развивающиеся системы трещин — в центральной части, а также в зоне примыкания к проблемной стене, которая оказывается ближайшей к стройплощадке. Они, по сути, разделяют дом на два блока, но в настоящий момент это угрозы не несет, так как те обладают «собственной пространственной жесткостью». Однако к аварийной ситуации могут привести трещины вдоль той самой стены, которая понемногу «падает», что требует оперативного вмешательства. «Дальнейшие деформации брандмауэрной стены угрожают обрушением конструкции», — подчеркивается в документе.

Предусмотрен и план необходимых мероприятий. В первую очередь нужно произвести ремонт трещин и локальное усиление конструкций. В качестве последнего — соорудить контрфорс, который будет подпирать кренящуюся сторону здания. Начинать стабилизировать уходящий под землю дом, пока не укреплена стена, нельзя. Парадоксально, но само возведение подпирающей конструкции приведет к увеличению развития осадка. Поэтому заделанные трещины, как уточняется в документе, раскроются, и могут появиться новые. К моменту завершения строительства такого элемента «можно ожидать реализации до 14 мм дополнительных осадок», но, как подсчитали специалисты, к обрушению это не приведет.



Здесь кроется ещё один парадокс. В качестве того самого контрфорса может выступить именно новый дом, строительство которого уже начато. Дому Чубакова, как оказывается, даже необходимо возведение соседней «элитки», и начинать строительство надземной ее части эксперты советуют уже сейчас, а завершить — в ближайшие полгода. «Учитывая наличие на строительной площадке завершенного свайного поля, в качестве первоочередных мероприятий по обеспечению механической безопасности объекта культурного наследия предлагается начать возведение надземной части проектируемого здания с опиранием на существующее свайное поле», — сказано в документе.

В Sun Development готовы приступить к работам, как только КГИОП снимет запрет на их выполнение. «Мы не говорим о строительстве в настоящий момент, а только о сохранении памятника. Если комитет согласится с экспертизой и согласует работы по сохранению объекта, сразу и приступим», — сказал в разговоре с «Фонтанкой» управляющий директор группы компаний Александр Лимарь.



Однако к моменту возведения каркаса нового ЖК может быть и такое, что осадку стабилизировать не удастся, и тогда есть другой план. В качестве «наиболее консервативного решения» возможна пересадка всего дома Чубакова на буроинъекционные сваи. Альтернативным решением может также стать компенсационное нагнетание в основании дома. Этот метод позволит вернуться к изначальному положению и зафиксироваться. Но и такой вариант возможен только в том случае, если проблемная стена будет подперта, то есть если рядом с ней уже будет обустроен каркас нового дома.

К дому Чубакова планируется пристроить 7-этажное жилое здание высотой в 33 метра с подземной автостоянкой глубиной около 5 метров. Работы по обустройству паркинга, как заключили эксперты, можно начать только после возведения надземной части и стабилизации осадки. То есть необходимо заложить основу всего дома и затем рыть под ней, а это дополнительные затраты. В совокупности, как оценивает собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, это увеличивает стоимость проекта как минимум на 50 млн рублей.

