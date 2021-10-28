В 2022 году КГИОП начнет реставрацию 25 жилых домов-памятников. Белые стеклопакеты на фасадах будут красить в один цвет

Как отмечается, ремонт фасадов в некоторых домах из-за сложности и объема работ будет вестись не один, а два или три года.



Отдельная проблема жилых домов-памятников — это самовольно установленные вместо исторического заполнения стеклопакеты, зачастую белого цвета. Комитет в этом случае готов идти на компромисс, и такие окна планируется красить в один цвет — только с внешней стороны. Чиновники надеются, что жители проявят сознательность и не будут противодействовать работам.



Во многих домах с лицевой стороны установлены современные некрасивые железные двери. Их будут менять, в случаях, если сохранилась иконография или историческая дверь в этом же здании, на воссозданный аналог. В других случаях существующие двери будут оформлять деревянными накладками в форме филенок.



Напомним, в программу комитета по охране памятников вошли 255 жилых домов со «сложными фасадами». В 2020 году комитет обследовал и разработал проектную документацию на реставрацию фасадов 56 домов, в 2021 году она проходит государственную экспертизу.



На реализацию программы планируется ежегодно выделять по 1,5 млрд рублей. С полным списком этих 255 домов можно ознакомиться в постановлении Смольного.

