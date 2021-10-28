В 2022 году КГИОП начнет реставрацию 25 жилых домов-памятников. Белые стеклопакеты на фасадах будут красить в один цвет

Как отмечается, ремонт фасадов в некоторых домах из-за сложности и объема работ будет вестись не один, а два или три года.
Отдельная проблема жилых домов-памятников — это самовольно установленные вместо исторического заполнения стеклопакеты, зачастую белого цвета. Комитет в этом случае готов идти на компромисс, и такие окна планируется красить в один цвет — только с внешней стороны. Чиновники надеются, что жители проявят сознательность и не будут противодействовать работам.
Во многих домах с лицевой стороны установлены современные некрасивые железные двери. Их будут менять, в случаях, если сохранилась иконография или историческая дверь в этом же здании, на воссозданный аналог. В других случаях существующие двери будут оформлять деревянными накладками в форме филенок.
Напомним, в программу комитета по охране памятников вошли 255 жилых домов со «сложными фасадами». В 2020 году комитет обследовал и разработал проектную документацию на реставрацию фасадов 56 домов, в 2021 году она проходит государственную экспертизу.
На реализацию программы планируется ежегодно выделять по 1,5 млрд рублей. С полным списком этих 255 домов можно ознакомиться в постановлении Смольного.
Вот список жилых домов, в которых реставрация фасадов стартует в 2022 году:
1. «Дом Л.Р. Шредер» — ул. Володи Ермака, 2/34б
2. «Жилой дом» — Московский пр., 79
3. «Дом А.А. Смирнова» — 12-я линия В.О., 29/53, лит. А; Средний пр. В.О., 51, лит. В
4. «Дом П.А. Бенигсена» — 12-я линия В.О., 31
5. «Дом В.И. Упатчева, А.И. Шульгина и И.Н. Реутова (Рабочего жилищного строительного кооперативного товарищества Металлостроя)» — 13-я линия В.О., 30
6. «Дом, в котором жил с 1915-го по 1927 год и умер художник Б.М. Кустодиев» — Введенская ул., 7, лит. А, Введенская ул., 7
7. «Дом П.Н. Парусова» — Введенская ул., 17
8. «Дом П.Н. Парусова» — Введенская ул., 19, лит. А
9. «Дом, где в 1905–1906 гг. у Книповича Н.М. Ленин Владимир Ильич проводил совещания (кв. 6 и 16 — б. кв. 16)» — Колпинская ул., 3
10. «Дом А.И. Ерошенко» — Басков пер., 5
11. «Дом М.М. Рянгина» — Виленский пер., 5; Басков пер., 24
12. «Дом П.Т. Бадаева» — Восстания ул., 19, лит. А
13. «Дом, где в 1904–1905 гг. жил писатель Горький А.М. и в ноябре-декабре 1905 г. состоялись совещания ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании в Москве» — Восстания ул., 20; Ковенский пер., 16
14. «Дом А.П. Романова» — Восстания ул., 23; Солдатский пер., 1
15. «Дом Н.Н. Никонова» — Достоевского ул., 38
16. «Дом Д.А. Дурдина» — Кирочная ул., 12
17. «Городской сиротский дом им. генерала от инфантерии Г.Г. Белоградского» — Колокольная ул., 16
18. «Дом В.А. Вельяшева» — Колокольная ул., 5
19. «Особняк П.А. Урусова» — Литейный пр., 17–19, лит. А
20. «Дом Торгово-промышленного товарищества Бажанова Ф.Г. и Чувалдиной А.П. с дворовыми флигелями» — Марата ул., 72
21. «Дом А.Е. Бурцева» — Маяковского ул., 30; Некрасова ул., 16–18
22. «Дом М.Г. Баркона» — Некрасова ул., 42
23. «Дом Д.А. Поливанова» — Пушкинская ул., 6
24. «Дом Н.Н. Балкашиной» — Пушкинская ул., 8
25. «Бывший дом Бутурлиной» — Чайковского ул., 10