У водителя на 2 года забрали машину как вещдок, а вернули поврежденной. Он отсудил у государства почти 200 тысяч

В Петербурге автомобилист подал в суд на следственный комитет и казначейство. Его машину в исправном виде забрали как вещественное доказательство по уголовному делу, а вернули спустя два года хранения с внешними и внутренними повреждениями.
Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, истец указал, что в марте 2017 года его Nissan Pathfinder был признан вещдоком по уголовному делу и передан на хранение в СПб ГУП «Центр Экономической безопасности». При осмотре автомобиля тогда видимых повреждений у него не обнаружили, что было зафиксировано в акте приема-передачи имущества.
В январе 2019 года машину хозяину вернули. При получении обнаружилось, что у нее повреждены кузов, ветровое стекло, оба боковых зеркала, датчик дождя, элементы газораспределительной и тормозной систем, элементы подвески. Недостатки были зафиксированы на видео и указаны в расписке о получении. Стоимость ремонта машины без учета износа составила
Автомобилист обратился в автосервис для проверки состояния ходовой части и тормозной системы, потратив на это
Представитель казначейства на заседание не явился, но против удовлетворения иска возражал. Представитель СК в суд тоже не пришел, но возражений по существу иска не представил. В итоге суд постановил взыскать в пользу автомобилиста за счет казны РФ сумму, уплаченную за ремонт и покраску автомобиля (
Nissan и его хозяин известны по истории с «воспитанием» школьника в Приозерске. В марте 2017 года мужчина на своем Pathfinder наехал на 10-летнего мальчика, который с другом стрелял по машинам из игрушечного автомата. После этого он ударил ребенка, а затем поставил на колени и держал так до приезда полиции. В ноябре 2017 года мужчине вынесли приговор: 1,5 года условно и 150 тысяч рублей
компенсации семье мальчика.