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У водителя на 2 года забрали машину как вещдок, а вернули поврежденной. Он отсудил у государства почти 200 тысяч

Водитель в Петербурге отсудил у государства почти 200 тыс. руб. за поврежденную на спецстоянке машину

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В Петербурге автомобилист подал в суд на следственный комитет и казначейство. Его машину в исправном виде забрали как вещественное доказательство по уголовному делу, а вернули спустя два года хранения с внешними и внутренними повреждениями.

Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, истец указал, что в марте 2017 года его Nissan Pathfinder был признан вещдоком по уголовному делу и передан на хранение в СПб ГУП «Центр Экономической безопасности». При осмотре автомобиля тогда видимых повреждений у него не обнаружили, что было зафиксировано в акте приема-передачи имущества.

В январе 2019 года машину хозяину вернули. При получении обнаружилось, что у нее повреждены кузов, ветровое стекло, оба боковых зеркала, датчик дождя, элементы газораспределительной и тормозной систем, элементы подвески. Недостатки были зафиксированы на видео и указаны в расписке о получении. Стоимость ремонта машины без учета износа составила 184 543 рублей 77 копеек, еще 7 500 рублей ушло на независимую экспертизу.

Автомобилист обратился в автосервис для проверки состояния ходовой части и тормозной системы, потратив на это 19 850 рублей. Затем заплатил 186 240 рублей за ремонт и малярные работы. Мужчина направил «Центру Экономической безопасности» претензию о возмещении ущерба, но ответа так и не получил. Тогда он обратился в суд с иском к Российской Федерации в лице Следственного комитета РФ и Казне Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Ленинградской области и попросил взыскать 206 090 рублей компенсации материального ущерба, стоимость экспертизы, 4 290 рублей за расходы на ксерокопирование документов и 153 рубля 80 копеек почтовых расходов.

Представитель казначейства на заседание не явился, но против удовлетворения иска возражал. Представитель СК в суд тоже не пришел, но возражений по существу иска не представил. В итоге суд постановил взыскать в пользу автомобилиста за счет казны РФ сумму, уплаченную за ремонт и покраску автомобиля (186 240 рублей), экспертизу (7 500 рублей), почтовые расходы (15 рублей 60 копеек) и госпошлину (5 074 рубля 80 копеек).

Nissan и его хозяин известны по истории с «воспитанием» школьника в Приозерске. В марте 2017 года мужчина на своем Pathfinder наехал на 10-летнего мальчика, который с другом стрелял по машинам из игрушечного автомата. После этого он ударил ребенка, а затем поставил на колени и держал так до приезда полиции. В ноябре 2017 года мужчине вынесли приговор: 1,5 года условно и 150 тысяч рублей

компенсации семье мальчика.

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Комментарии (5)

Kilrathi
Ждем продолжения: когда владельцу придет пачка штрафов с камер за эти два года.
261847251
А показания одометра сверяли?
Карабас Барабас
То есть два года менты на ней просто катались, естественно покоцали, не своя же. А ремонт за счет налогоплательщиков? Хорошая тема, и личной машины не надо, останавливаешь машину, оформляешь как вещдок по любому придуманному делу и катаешься пару лет. Потом опять. Красота.
Вот бы спросить (за яйца) кто на ней катался.
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