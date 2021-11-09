У водителя на 2 года забрали машину как вещдок, а вернули поврежденной. Он отсудил у государства почти 200 тысяч

В Петербурге автомобилист подал в суд на следственный комитет и казначейство. Его машину в исправном виде забрали как вещественное доказательство по уголовному делу, а вернули спустя два года хранения с внешними и внутренними повреждениями.

Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, истец указал, что в марте 2017 года его Nissan Pathfinder был признан вещдоком по уголовному делу и передан на хранение в СПб ГУП «Центр Экономической безопасности». При осмотре автомобиля тогда видимых повреждений у него не обнаружили, что было зафиксировано в акте приема-передачи имущества.

В январе 2019 года машину хозяину вернули. При получении обнаружилось, что у нее повреждены кузов, ветровое стекло, оба боковых зеркала, датчик дождя, элементы газораспределительной и тормозной систем, элементы подвески. Недостатки были зафиксированы на видео и указаны в расписке о получении. Стоимость ремонта машины без учета износа составила 184 543 рублей 77 копеек , еще 7 500 рублей ушло на независимую экспертизу. Автомобилист обратился в автосервис для проверки состояния ходовой части и тормозной системы, потратив на это 19 850 рублей. Затем заплатил 186 240 рублей за ремонт и малярные работы. Мужчина направил «Центру Экономической безопасности» претензию о возмещении ущерба, но ответа так и не получил. Тогда он обратился в суд с иском к Российской Федерации в лице Следственного комитета РФ и Казне Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Ленинградской области и попросил взыскать 206 090 рублей компенсации материального ущерба, стоимость экспертизы, 4 290 рублей за расходы на ксерокопирование документов и 153 рубля 80 копеек почтовых расходов.