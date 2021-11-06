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Спилберг продал 86-метровую суперъяхту, оцененную в 158 миллионов долларов

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Американский кинорежиссер и миллиардер Стивен Спилберг продал свою 86-метровую суперъяхту Seven Seas («Семь морей»), сообщил Bloomberg. На смену ей придет судно побольше.

По данным СМИ, новым владельцем Seven Seas стала компания Zekelman Investments, связанная с канадским сталелитейным миллиардером Барри Зекельманом. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 2,3 млрд долларов, режиссера — в 3,7 млрд. Стороны не прокомментировали сделку. Ее сумма не разглашается, однако в начале года Спилберг оценивал судно в 158 млн долларов.

По данным Bloomberg, Спилберг уже заказал себе новую, 109-метровую яхту у того же производителя — голландской компании Oceanco. Для сравнения: одну из самых больших яхт строит себе основатель Amazon Джефф Безос. Судно длиной 127 м обойдется ему примерно в 500 млн долларов.

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Комментарии (4)

266590929
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ко.видом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266590929
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень н.еловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
hornedreaper2000
что такое суперЬяхта?
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