Спилберг продал 86-метровую суперъяхту, оцененную в 158 миллионов долларов

Американский кинорежиссер и миллиардер Стивен Спилберг продал свою 86-метровую суперъяхту Seven Seas («Семь морей»), сообщил Bloomberg. На смену ей придет судно побольше.
По данным СМИ, новым владельцем Seven Seas стала компания Zekelman Investments, связанная с канадским сталелитейным миллиардером Барри Зекельманом. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 2,3 млрд долларов, режиссера — в 3,7 млрд. Стороны не прокомментировали сделку. Ее сумма не разглашается, однако в начале года Спилберг оценивал судно в 158 млн долларов.
По данным Bloomberg, Спилберг уже заказал себе новую, 109-метровую яхту у того же производителя — голландской компании Oceanco. Для сравнения: одну из самых больших яхт строит себе основатель Amazon Джефф Безос. Судно длиной 127 м обойдется ему примерно в 500 млн долларов.