«Человеку просто надо вытерпеть этот путь». Петербуржцы пожаловались на сбои в начислении транспортного налога

Александр Петросян/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться







Читатели пожаловались «Фонтанке» на массовый сбой в начислении транспортного налога. Одним он внезапно пришел на первые в жизни «Жигули», проданные более 20 лет назад, другие получили уведомления за своих давно скончавшихся близких. Причина предположительно затаилась в обмене данными между налоговой и ГИБДД. Эксперты подтверждают, сбои были и раньше, но впервые затронули так много налогоплательщиков — физлиц и юрлиц.

Петербуржцы забили тревогу, увидев в налоговых уведомлениях непривычные данные. Одним выставили налог на машину, которая из-за льготы не облагалась им несколько лет подряд. Других попросили заплатить за владение машинами, которые были проданы и забыты как страшный сон 20 и более лет назад.



Читательница «Фонтанки» Галина вытащила из почтового ящика квитанцию, адресованную своему дедушке, которого нет в живых уже 32 года. За его самый первый «жигуленок», купленный более 50 лет назад, начислили полторы тысячи рублей. «Для большего осознания абсурдности ситуации — деду сейчас было бы 107 лет», — подчеркивает внучка.

На тупиковую ситуацию пожаловался читатель Владимир, которому начислили налог на «восьмерку» 1987 года выпуска. Он вспоминает, что на стыке веков — точная дата затерялась в омуте памяти — как полагается, снял «ласточку» с регистрационного учета, продал приятелю, а тот еще кому-то. Самостоятельно отследить конечное звено этой цепи и заглянуть в ПТС уже невозможно. «Машины, может, уже и нет давно. 1987 год. Вы представляете, что это сейчас за ведро с болтами?» — возмущается мужчина.

После визита в ГИБДД у автолюбителя совсем опустились руки. Там, по его словам, «в частной беседе» все списали на компьютерный сбой, но развели руками — машина действительно на нем «висит». Ее предложили «утилизировать», но сделать это без «железа» по закону невозможно. Можно сделать запрос в архив, но горожанин сомневается, что нужные данные найдутся.



Автоэксперт, основатель «Автоклуба А24» Денис Шубин все же советует водителям обращаться в архивный отдел Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, затребовать подтверждение, что автомобиль был снят с учета. Затем подать заявление в налоговую и прикрепить полученное подтверждение.

«Можно прийти со своим договором купли-продажи. Поэтому рекомендую всем после продажи автомобиля договоры не выкидывать, оставлять у себя», — говорит эксперт. Он сам бывал в такой ситуации два раза. В результате налоговая сделала перерасчет и выплаты по ошибочно начисленному налогу перезачли за новые периоды по другим транспортным средствам.

Подтверждающий документ будет хорошим подспорьем, но если достать его не получается, нужно все равно известить налоговую об отсутствии транспортного средства. Эксперт по налогообложению и правовым вопросам, налоговый консультант при Палате налоговых консультантов Северо-Запада Алексей Куликов напоминает, что сделать это можно прямо в личном кабинете налогоплательщика, в который можно попасть через аккаунт «Госуслуг».

«Не ваш объект налогообложения — пожалуйста, укажите. Отправьте информацию налоговикам, они будут разбираться. Здесь интерфейс достаточно дружелюбный, — говорит он. — Есть инструменты уведомления налоговых органов о косяках. Просто человеку надо вытерпеть этот путь. Он мальчик, а его записали девочкой. Надо пройти круги ада, объяснить, что он все-таки мальчик».

Сбои с начислением налога были и раньше, но такой массовый произошел при переходе с 2020 на 2021 год, отмечает Куликов. Появляются лишние машины, задваиваются данные, машины налогоплательщиков «вылезают» в инспекциях других регионов. С проблемами в этом году также столкнулись юридические лица. Раньше они сами считали для себя транспортный налог, а с 2021 года это обязаны делать налоговые органы. О причинах этого в эпоху массовой цифровизации и перехода на электронный документооборот можно только догадываться.

Если рассуждать логически, налоговая — просто пользователь данных, которые она получает от регистрирующего органа. «Здесь бросать камни в огород налоговой было бы не совсем верно. Что им пришло, с тем они и работают. Может, они даже и понимают, что с базой что-то не то, но основной косяк идет от регистрирующего органа. С чем это связано? Может быть, электронные ПТС вводили (Россия перешла на них с 1 ноября 2020 года. — Прим. ред.), потому что у некоторых людей возникли расхождения в мощности. В транспортном налоге в имущественном кодексе мощность измеряется в лошадиных силах, а в ПТС может быть в киловаттах, — рассуждает эксперт. — Но нельзя исключать, что косяк может быть на принимающей стороне. Как иногда бывает с отчетностью: налогоплательщик все отправил безупречно, оператор электронного документооборота подтверждает, что все прошло, а у принимающей стороны, налоговой, как-то криво встает в их базу. В каком звене косяк... Однозначно упрекнуть кого-то не получится. Комплексная проблема, к сожалению».

