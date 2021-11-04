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Что мы отмечаем? Проверьте, как вы знаете праздники

9 вопросов для знатоков важных и не очень дат.

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В прошлом году к этому празднику Дворцовый мост «раскрасили» триколором.
В прошлом году к этому празднику Дворцовый мост «раскрасили» триколором.Фото: Павел Каравашкин, Фонтанка.ру
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4 ноября в нашей стране уже больше 15 лет выходной, но каждый год находятся те, кто даже не представляет, что мы отмечаем. И ладно бы День народного единства (так, кстати, сегодняшний праздник и называют) — в календаре достаточно дат, которые вызовут сомнения.

Начнем с очевидного: что отмечаем 4 ноября?

Раньше 7 ноября было красным днем календаря. Что мы тогда отмечали?

Скоро Новый год. Слабо без календаря вспомнить, какие там дни официально нерабочие?

Что отмечаем 12 июня?

Сколько всего «красных дней» в календаре?

В России только в этом году появился День отца. Когда его отмечают?

Так, а когда День матери, вспомните?

Какой из этих трех праздников реально существует?

В этом году 31 декабря официально...

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Что мы отмечаем? Проверьте, как вы знаете праздники

Похоже, вы почти не смотрите в календарь.

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Что мы отмечаем? Проверьте, как вы знаете праздники

Вы отличаете нерабочий день от выходного, но все праздники не упомнить — в этом мы с вами согласны!

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Что мы отмечаем? Проверьте, как вы знаете праздники

Похоже, вы отмечаете вообще все праздники! Так что ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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В прошлом году к этому празднику Дворцовый мост «раскрасили» триколором.
В прошлом году к этому празднику Дворцовый мост «раскрасили» триколором.Фото: Павел Каравашкин, Фонтанка.ру

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