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4 ноября в нашей стране уже больше 15 лет выходной, но каждый год находятся те, кто даже не представляет, что мы отмечаем. И ладно бы День народного единства (так, кстати, сегодняшний праздник и называют) — в календаре достаточно дат, которые вызовут сомнения.
Начнем с очевидного: что отмечаем
4 ноября?
Раньше 7 ноября было красным днем календаря. Что мы тогда отмечали?
Скоро Новый год. Слабо без календаря вспомнить, какие там дни официально нерабочие?
Что отмечаем 12 июня?
Сколько всего «красных дней» в календаре?
В России только в этом году появился День отца. Когда его отмечают?
Так, а когда День матери, вспомните?
Какой из этих трех праздников реально существует?
В этом году 31 декабря официально...
Что мы отмечаем? Проверьте, как вы знаете праздники
Похоже, вы почти не смотрите в календарь.
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Что мы отмечаем? Проверьте, как вы знаете праздники
Вы отличаете нерабочий день от выходного, но все праздники не упомнить — в этом мы с вами согласны!
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Что мы отмечаем? Проверьте, как вы знаете праздники
Похоже, вы отмечаете вообще все праздники! Так что ПОЗДРАВЛЯЕМ!