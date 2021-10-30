«О поступке своем очень сожалению». Нос посетителю Эрмитажа сломал замзаведующего Главным штабом

Фамилию сотрудника назвала блогер Анастасия Миронова в своем Инстаграме, пострадал ее спутник. В разговоре с «Фонтанкой» Астров отметил, что очень сожалеет о своем поступке, но от дальнейших комментариев отказался. Миронова утверждает, что он заведует научным сектором в главном музее Петербурга.



На вопросы «Фонтанки» Миронова не ответила, личность пострадавшего пока не раскрывалась. В одном из видео с Астровым модель сообщила, что пришла в Эрмитаж в компании своего молодого человека. Судя по соцсетям, девушка состоит в отношениях с сыном владельца транспортной компании «Евросиб» Николаем Никитиным. Сам он занят в ресторанном бизнесе.

