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«О поступке своем очень сожалению». Нос посетителю Эрмитажа сломал замзаведующего Главным штабом

Стало известно, кто ударил посетителя Эрмитажа

Вспылившим сотрудником Эрмитажа оказался заместитель заведующего отделом музея «Главный штаб» Илья Астров. Он сожалеет.

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Фамилию сотрудника назвала блогер Анастасия Миронова в своем Инстаграме, пострадал ее спутник. В разговоре с «Фонтанкой» Астров отметил, что очень сожалеет о своем поступке, но от дальнейших комментариев отказался. Миронова утверждает, что он заведует научным сектором в главном музее Петербурга.

На вопросы «Фонтанки» Миронова не ответила, личность пострадавшего пока не раскрывалась. В одном из видео с Астровым модель сообщила, что пришла в Эрмитаж в компании своего молодого человека. Судя по соцсетям, девушка состоит в отношениях с сыном владельца транспортной компании «Евросиб» Николаем Никитиным. Сам он занят в ресторанном бизнесе.

Молодому человеку сломал нос сотрудник Эрмитажа, когда между ними начался конфликт днем 30 октября. В музее отмечали, что вспылил мужчина на фоне нервозности из-за пандемии. Пара хотела зайти в музей через выход. Блогерша утверждает, что вели они себя «максимально корректно».

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Комментарии (9)

Владислав М
Вот это поворот!
Зачем же изначально врали про охранника? Прикрывали своего "научного работника", думали не узнает никто?
Какое позорище!
Если у них в администрации работают люди, которые ведут себя как гопники из подворотни, то что говорить вообще о состоянии музея и отношениях внутри коллектива?
260847121
Аккуратнее надо, когда идешь в главный музей культурной столицы - не то ненароком нос сломают... Ну, хоть без расчлененки обошлось...
Хауаю
Не рассчитал свои научные силы.
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