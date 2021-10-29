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Голикова сообщила о резком росте смертности в России в октябре

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В октябре смертность в России выросла на 23,8% к сентябрю. Об этом 29 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее в Росстате сообщили, что в сентябре смертность в стране выросла в семь раз по сравнению с прошлым годом. Всего в России в первый месяц осени умерло 201,9 тысячи человек, что на 18% больше, чем годом ранее. В Петербурге скончались 6,5 тысячи человек, показатель избыточной смертности составил 13,6%.

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Комментарии (9)

тов
Если отменить все плановые операции и медпомощь, то конечно смертность взлетит.

И это очень удобно записать на ужасный ковидище.
Modest_5e4ce41f7533b
Надеюсь, на этом фоне самоубийств стало меньше.
AndrewBarsik
Гипервысокая противоестественная смертность в России (после ещё совсем недавно торжественно объявленной победы над ковидом) вызвана катастрофическим состоянием здравоохранения , низким иммунитетом и плохим состоянием здоровья большинства россиян. Россия "наложила санкции" на своих граждан, лишив их полноценного питания, вынуждая кушать пальмовое масло и крахмал, по недоразумению именуемые колбасными и молочными изделиями. Непризнание в мире отечественной вакцины лишает людей полноценного отдыха в хорошем климате. По ТВ - постоянная истерика с разоблачением "врагов", в которых превратился весь мир, от которой даже психически устойчивые могут сойти с ума. А стресс тоже подрывает защитные силы организма. Прямая причинно-следственная связь между бездарностью тех, от решений кого мы вынужденно зависим, и фактическим вымиранием страны.
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