Голикова сообщила о резком росте смертности в России в октябре

В октябре смертность в России выросла на 23,8% к сентябрю. Об этом 29 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



«По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует Голикову РИА Новости.



Ранее в Росстате сообщили, что в сентябре смертность в стране выросла в семь раз по сравнению с прошлым годом. Всего в России в первый месяц осени умерло 201,9 тысячи человек, что на 18% больше, чем годом ранее. В Петербурге скончались 6,5 тысячи человек, показатель избыточной смертности составил 13,6%.

