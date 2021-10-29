В Росприроднадзоре рассказали, откуда в Неве взялся радужный след длиной почти в 12 км

Как сообщили в надзорной службе, предполагаемый источник плывущей в Финский залив грязи нашли в водах Мурзинки. В районе дома 138/2 по проспекту Обуховской обороны находится выпуск ливневой канализации, который находится на балансе Водоканала. Через него отводят поверхностные стоки с прилегающей территории.
«В момент осмотра установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву. В месте сброса у воды ощущался запах нефтепродуктов», — рассказали в управлении, добавив, что Водоканал намерены привлечь к административной ответственности.
Росприроднадзор по СЗФО
Нева отливала всеми цветами радуги от вантового до Большеохтинского моста утром в пятницу. Это без малого 12 километров. В комитете по природопользованию показали, как подведомственный «Пиларн» ликвидировал пятна. Плёнка оказалась настолько тонкой, что собрать её не было возможности — пятна обрабатывали активной пеной.
Читатель «Фонтанки» Александр