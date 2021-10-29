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В Росприроднадзоре рассказали, откуда в Неве взялся радужный след длиной почти в 12 км

Нефтяная плёнка, затянувшая Неву от вантового до Большеохтинского моста в Петербурге, привела инспекторов Росприроднадзора к выпуску Водоканала.

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Как сообщили в надзорной службе, предполагаемый источник плывущей в Финский залив грязи нашли в водах Мурзинки. В районе дома 138/2 по проспекту Обуховской обороны находится выпуск ливневой канализации, который находится на балансе Водоканала. Через него отводят поверхностные стоки с прилегающей территории.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО
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«В момент осмотра установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву. В месте сброса у воды ощущался запах нефтепродуктов», — рассказали в управлении, добавив, что Водоканал намерены привлечь к административной ответственности.

Росприроднадзор по СЗФО

Нева отливала всеми цветами радуги от вантового до Большеохтинского моста утром в пятницу. Это без малого 12 километров. В комитете по природопользованию показали, как подведомственный «Пиларн» ликвидировал пятна. Плёнка оказалась настолько тонкой, что собрать её не было возможности — пятна обрабатывали активной пеной.

Читатель «Фонтанки» Александр

Фото: Росприроднадзор по СЗФО

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Так вот почему в крану вода такая вкусная.
chip1
Прикольная система, Водоканал оштрафуют на кругленькую сумму, далее по итогам года, Водоканал посчитает убытки и поднимет тарифы населению и предприятиям на водоснабжение и водоотведение, в путинской системе власти у чиновников нет персональной ответственности за плохую работу и откровенное вредительство, косяч сколько хочешь и руководи дальше, а ответят за все косяки - граждане, оплатят из своего кармана и даже прибыль получится.
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