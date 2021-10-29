В Росприроднадзоре рассказали, откуда в Неве взялся радужный след длиной почти в 12 км

Прикольная система, Водоканал оштрафуют на кругленькую сумму, далее по итогам года, Водоканал посчитает убытки и поднимет тарифы населению и предприятиям на водоснабжение и водоотведение, в путинской системе власти у чиновников нет персональной ответственности за плохую работу и откровенное вредительство, косяч сколько хочешь и руководи дальше, а ответят за все косяки - граждане, оплатят из своего кармана и даже прибыль получится.