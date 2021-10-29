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По Неве плывёт гигантское нефтяное пятно. Его ловят от вантового моста до Большеохтинского

Последствия разлива нефтепродуктов устраняют на Неве

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Четыре нефтесборщика, два катера и береговая бригада собирают грязь, которая расползлась по Неве в Петербурге. Радужный след тянется более чем на 11 километров.

О состоянии Невы «Фонтанке» 29 октября сообщила читательница. По её словам, в разводах акватория у Володарского моста, экологическая служба уже извещена. В комитете по природопользованию подтвердили, что загрязнение ликвидирует аварийная служба подведомственного ГУП «Пиларн».

«На акватории от вантового до Большеохтинского моста обнаружена тонкая нефтяная пленка. На месте работают четыре нефтесборщика, также дополнительно направлены два катера и береговая бригада. Акватория обрабатывается активной пеной», – уточнили в комитете.

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Читательница «Фонтанки» Татьяна

Источник загрязнения ищут инспекторы Росприроднадзора по Северо-Западу, в ведении которого находится Нева. О случившемся также сообщили в природоохранной прокуратуре.

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Комментарии (2)

ЧижПыж
Где посадки?
ДуремарСПб.
да что там нефть,кровавые пятно от москвы по всей россии расползлось,наркрывает всех.
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