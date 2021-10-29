По Неве плывёт гигантское нефтяное пятно. Его ловят от вантового моста до Большеохтинского

Четыре нефтесборщика, два катера и береговая бригада собирают грязь, которая расползлась по Неве в Петербурге. Радужный след тянется более чем на 11 километров.



О состоянии Невы «Фонтанке» 29 октября сообщила читательница. По её словам, в разводах акватория у Володарского моста, экологическая служба уже извещена. В комитете по природопользованию подтвердили, что загрязнение ликвидирует аварийная служба подведомственного ГУП «Пиларн».