В «Вышке» с должности проректора сняли Валерию Касамару, заподозренную в связи с гадалкой

«Валерия Касамара, выполнявшая ранее эти функции, сосредоточится на развитии Института прикладных политических исследований в должности его директора», — сказано в сообщении.



На должность проректора «Вышки» также переведены еще двое. Ирина Мартусевич назначена руководителем аппарата университета, а Елена Одоевская будет координировать цифровые проекты НИУ ВШЭ. Ранее они занимали должности главы аппарата университета и старшего помощника ректора соответственно.



Как пишет студенческий журнал DOXA, увольнение Касамары может быть связано с ее поражением на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Также она в тот период публично поддерживала студента ВШЭ Егора Жукова, которого осудили по делу о массовых беспорядках.

