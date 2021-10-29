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В «Вышке» с должности проректора сняли Валерию Касамару, заподозренную в связи с гадалкой

От должности проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) освободили Валерию Касамару, а ее место займет Дмитрий Земцов, который ранее работал на аналогичном посту в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе вуза.

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«Валерия Касамара, выполнявшая ранее эти функции, сосредоточится на развитии Института прикладных политических исследований в должности его директора», — сказано в сообщении.

На должность проректора «Вышки» также переведены еще двое. Ирина Мартусевич назначена руководителем аппарата университета, а Елена Одоевская будет координировать цифровые проекты НИУ ВШЭ. Ранее они занимали должности главы аппарата университета и старшего помощника ректора соответственно.

Как пишет студенческий журнал DOXA, увольнение Касамары может быть связано с ее поражением на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Также она в тот период публично поддерживала студента ВШЭ Егора Жукова, которого осудили по делу о массовых беспорядках.

Кроме этого, увольнение связывают с ранее опубликованными в интернете разговорами с гадалкой Ирмой, которая подтверждала СМИ, что консультировала проректора. Сама Касамара называла разговоры фейковыми.

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