На Солнце произошла мощная вспышка опасного класса X

На Солнце случилась мощная вспышка класса X из региона, направленного в сторону Земли. В Южной Америке наблюдаются проблемы связи на коротких волнах.
Внимание на это 28 октября обратил Telegram-канал «Астро Фото Болото». Над Петербургом, сообщили в группе, возможно возникновение северного сияния, аналогичное природное явление ожидается и над горизонтом в Москве.
По данным, опубликованным Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, индекс вспышечной активности почти достиг опасного «красного» уровня и составил 7,3 из 10 возможных единиц измерения.
Ранее 28 октября на Солнце также зарегистрировали две сильные вспышки класса M в 10:30 и 13:19, а также восемь вспышек класса C.
По данным Spaceweather.com, вспышка стала причиной «цунами» на поверхности огненного шара и спровоцировала выброс солнечного вещества в сторону Земли, которое, предположительно, прибудет к планете 30–31 октября.