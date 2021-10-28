FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

На Солнце произошла мощная вспышка опасного класса X

3
Печать

На Солнце случилась мощная вспышка класса X из региона, направленного в сторону Земли. В Южной Америке наблюдаются проблемы связи на коротких волнах.

Внимание на это 28 октября обратил Telegram-канал «Астро Фото Болото». Над Петербургом, сообщили в группе, возможно возникновение северного сияния, аналогичное природное явление ожидается и над горизонтом в Москве.

По данным, опубликованным Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, индекс вспышечной активности почти достиг опасного «красного» уровня и составил 7,3 из 10 возможных единиц измерения.

Ранее 28 октября на Солнце также зарегистрировали две сильные вспышки класса M в 10:30 и 13:19, а также восемь вспышек класса C.

По данным Spaceweather.com, вспышка стала причиной «цунами» на поверхности огненного шара и спровоцировала выброс солнечного вещества в сторону Земли, которое, предположительно, прибудет к планете 30–31 октября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Как хорошо, что новая короновисная инфекция(тм) боится ультрафиолета. :)))
265984735
Егэшникам следует выучить, что радиоволны и свет с нашей звезды идут до нашей планеты 8 минут.
Флуктуация
Нас ждут веселенькие выходные)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний