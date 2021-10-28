На Солнце произошла мощная вспышка опасного класса X

На Солнце случилась мощная вспышка класса X из региона, направленного в сторону Земли. В Южной Америке наблюдаются проблемы связи на коротких волнах.



Внимание на это 28 октября обратил Telegram-канал «Астро Фото Болото». Над Петербургом, сообщили в группе, возможно возникновение северного сияния, аналогичное природное явление ожидается и над горизонтом в Москве.

По данным, опубликованным Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, индекс вспышечной активности почти достиг опасного «красного» уровня и составил 7,3 из 10 возможных единиц измерения.