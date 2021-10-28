Для кого в Петербурге придержали 35 тысяч доз «закончившегося» «Спутника Лайт»

«На фармбазе «Спутника Лайт» нет. В поликлиниках порядка 35 тысяч доз на тех, кто уже записался. «Спутник V» в наличии, и его дефицита нет», — уточнили в комздраве 28 октября.



«Спутник Лайт» — самый быстрый путь к получению QR-кода. Нужен всего один укол. Петербуржцы пожаловались на его отсутствие губернатору Александру Беглову. Но чиновники разводят руками — дата новой поставки неизвестна и зависит не от Смольного.



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