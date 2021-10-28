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Для кого в Петербурге придержали 35 тысяч доз «закончившегося» «Спутника Лайт»

«Спутник Лайт» закончился на фармбазе Петербурга, но не в городских поликлиниках. Запас держат для тех, кто записался на вакцину заранее, рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению. Его хватит примерно до конца недели.

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«На фармбазе «Спутника Лайт» нет. В поликлиниках порядка 35 тысяч доз на тех, кто уже записался. «Спутник V» в наличии, и его дефицита нет», — уточнили в комздраве 28 октября.

«Спутник Лайт» — самый быстрый путь к получению QR-кода. Нужен всего один укол. Петербуржцы пожаловались на его отсутствие губернатору Александру Беглову. Но чиновники разводят руками — дата новой поставки неизвестна и зависит не от Смольного.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — смотрите в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

iigaza
Не понос, так золотуха!
f0ntan
Его надо держать для тех, кто уже вакцинируется бустерно, повторно. А не для тех, кто вакцинируется впервые и лайтом побыстрее хочет получить куар-код. Всех тех, кто только задумался о вакцинации, и вакцинируется впервые, надо вакцинировать двухкомпонентным спутником
муматор
"Но чиновники разводят руками" - кого и на что они разводят всем известно.
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