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Любые вопросы к проекту «Именем братвы». Евгений Вышенков ответит за происхождение гангстера из мастера спорта СССР в прямом эфире в группе «Фонтанки» в VK

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Редакция собрала отклики петербуржцев к новому проекту «Фонтанки» «Именем братвы». В пакете есть и неприятные. В четверг, 28 октября, в 18 часов автор проекта Евгений Вышенков ответит на вопросы в прямом эфире. У вас есть возможность встретить его онлайн, ведь сам текст начинается вызывающе:

«С 1991 года выросло новое поколение. Обсуждая девяностые, молодые люди говорят штампами. Автор и его собеседники были частью того мощнейшего движения советских спортсменов, которое надолго подмяло под себя власть на улицах. Свирепый опыт дает нам право осмыслить те вулканические и кровавые процессы. У выживших есть что предъявить и себе, и времени. Они до сих пор готовы к конфликту.

Этим текстом братва забивает вам стрелу».

Так что, если хотите, это будет своего рода новый поворот игры в мафию. Более того, в виртуальном пространстве вы можете себя не сдерживать.

Вопросы можно оставлять под этим постом.

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Комментарии (9)

spb7771250
Ребята, та аудитория, которой это может быть интересно - не пользуется "вконтактом"! От слова совсем! На ютубе надо делать, как все адекватные люди. И вопросы там из чата собирать. А не как вы, чат есть, но мы его не читаем. )
265860145
Отец одноклассника - тренер по боксу. Был в одной из групп, но не на первых ролях. Крышевали нашу фирму в 90е )
alex715-6
По сути, это "сиквел" "Бандитского Петербурга" Константинова (имеется ввиду третий том документалки) за конкретный промежуток времени. Первые две публикации понравились. Будет ли публикация издана отдельной книгой?
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