Любые вопросы к проекту «Именем братвы». Евгений Вышенков ответит за происхождение гангстера из мастера спорта СССР в прямом эфире в группе «Фонтанки» в VK

Редакция собрала отклики петербуржцев к новому проекту «Фонтанки» «Именем братвы». В пакете есть и неприятные. В четверг, 28 октября, в 18 часов автор проекта Евгений Вышенков ответит на вопросы в прямом эфире. У вас есть возможность встретить его онлайн, ведь сам текст начинается вызывающе:



«С 1991 года выросло новое поколение. Обсуждая девяностые, молодые люди говорят штампами. Автор и его собеседники были частью того мощнейшего движения советских спортсменов, которое надолго подмяло под себя власть на улицах. Свирепый опыт дает нам право осмыслить те вулканические и кровавые процессы. У выживших есть что предъявить и себе, и времени. Они до сих пор готовы к конфликту.

