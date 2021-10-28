В Петербурге мигранты похитили и изнасиловали земляка за интимную переписку с чужой подругой

Четверо граждан Узбекистана задержаны по подозрению в сексуальных издевательствах над своим земляком после похищения. Поводом для пыток стала интимная переписка пострадавшего с чужой подругой.
Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, накануне ночью в полицию позвонил мужчина и сообщил, что неизвестные избивают его брата в какой-то из квартир дома 9 по улице Ивана Фомина. Место преступления было найдено спустя четыре часа. Опергруппа задержала четверых мигрантов из Средней Азии — всем от 22 до 28 лет. Товарищи удерживали в съемной квартире своего 21-летнего земляка.
Один из задержанных — 26-летний нелегал — рассказал, что во вторник утром в Telegram увидел переписку своей 39-летней знакомой с потерпевшим и под надуманным предлогом пригласил второго в квартиру на Ивана Фомина. Все четверо друзей дружно избивали молодого человека руками и ногами, а после совершили насильственные действия сексуального характера.
Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК возбудил уголовное дело по статьям о похищении и насильственным действиям. Все участники избиения помещены в изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения.