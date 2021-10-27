Представителя Рамзана Кадырова по СЗФО не смогли привезти на арест. Он попал в больницу

Как сообщило издание 47news 27 октября, руководитель представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу не присутствовал в зале заседания из-за болезни. Следствие сможет обратиться в суд вновь, когда подозреваемого можно будет доставить из лечебного учреждения.
По данным издания, Хизриев находится в Елизаветинской больнице. Предварительно, ему потребовалось хирургическое вмешательство.
Известно, что мужчина родился в чеченском городе Аргун, ранее не был судим. Женат, есть трое детей, ранее служил в ГИБДД. В Петербурге он числится заместителем директора ООО «ТСК Питер». По данным «СПАРК-Интерфакс», в основном компания занимается «производством прочих строительно-монтажных работ». В прошлом году выручка составила 206 млн рублей, прибыль — 1,5 млн.
После задержания Хизриев не стал давать показания, он также попытался избавиться от наркотиков.
«Фонтанка» писала, что 26 октября следствием Московского района было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК — «незаконное приобретение наркотиков в крупном размере». С поличным задержали руководителя представительства главы Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе Ислама Хизриева.
Мужчину отвезли в 33-й отдел полиции и провели медицинское освидетельствование. В крови нашли остатки наркотиков. Подробнее читайте в материале 47news.