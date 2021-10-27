Представителя Рамзана Кадырова по СЗФО не смогли привезти на арест. Он попал в больницу

Как сообщило издание 47news 27 октября, руководитель представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу не присутствовал в зале заседания из-за болезни. Следствие сможет обратиться в суд вновь, когда подозреваемого можно будет доставить из лечебного учреждения.



По данным издания, Хизриев находится в Елизаветинской больнице. Предварительно, ему потребовалось хирургическое вмешательство.



Известно, что мужчина родился в чеченском городе Аргун, ранее не был судим. Женат, есть трое детей, ранее служил в ГИБДД. В Петербурге он числится заместителем директора ООО «ТСК Питер». По данным «СПАРК-Интерфакс», в основном компания занимается «производством прочих строительно-монтажных работ». В прошлом году выручка составила 206 млн рублей, прибыль — 1,5 млн.