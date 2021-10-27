«Порше», наркотики, бизнес-класс. В Петербурге задержан представитель Рамзана Кадырова по СЗФО

Ислам Хизриев Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







По информации 47news, 26 октября следствием Московского района возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК — «незаконное приобретение наркотиков в крупном размере». Заурядное событие в полиции, если бы не фигурант.

По данным нашего издания, с поличным задержан руководитель представительства главы Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе 38-летний Ислам Хизриев.

Слева Хизриев Поделиться Поделиться







Как стало известно 47news, сотрудники ГИБДД Московского района днем 26 октября остановили «Порше Кайен Турбо». За рулем находился Ислам Хизриев. Это произошло недалеко от его официального офиса в бизнес-центре «Собрание» на Новорощинской улице. В результате непродолжительной нервной беседы и, видимо, благодаря не совсем адекватному состоянию, его осмотрели и изъяли некое вещество. Позже эксперты определили — 3 грамма наркотического психостимулятора. По предварительным данным, Хизриев забрал типичную закладку, заказанную в даркнете.



После положенных процедур его отвезли в 33 отдел полиции и провели медицинское освидетельствование на предмет нахождения в крови остатков наркотиков. Говорят, остатки нашли. Затем следствием было возбуждено дело, а к ночи 26 октября Хизриева задержали уже процессуально на двое суток. По данным 47news, сегодня, 27 октября, его повезут в суд на меру пресечения.

Что касается его биографии, то она стабильна для такого статуса. Когда-то был охранником замминистра МВД Чечни Апти Алаудинова (сегодня он помощник Кадырова), благодаря ему занял соответствующий пост в СЗФО. По всей видимости, материально не стеснен. Живет, например, в доме бизнес-класса на Петровской косе.

Судя по всему, никакой региональной политикой здесь и не пахнет. Что касается Ислама Хизриева, то он уже несколько лет занимает это общественное кресло. А пару лет назад даже давал развернутый комментарий «Фонтанке». Тогда журналистов интересовало присутствие его земляков на выборах в единый день голосования в качестве добровольных дружинников. Хизриев благодарил соотечественников за помощь в поддержании конституционного порядка, а все нападки назвал провокацией недоброжелателей нашей страны.



Кстати, фамилия Хизриевых известна и спортивному Петербургу. Двух братьев — Зелимхана и Анзора знают в мире вольной борьбы. Они неоднократные призеры и победители чемпионатов России и Европы. Оба выступают в тяжелом весе.

47news успел поговорить с несколькими спортсменами из Чечни, которые уже в курсе произошедшего. Они объяснили, что настоящие проблемы у Хизриева будут не в Петербурге. «Главное, чтобы не отдали в Чечню», — сказал один из наших собеседников.

— А что тогда? — уточнил 47news. — Кадыров этого не любит… очень. — И что тогда с ним будет? — Вам этого лучше не знать. Вам этого не понять, — медленно ответили нам. Также 47news узнал, что в данный момент Ислама Хизриева под конвоем возят по врачам. С его слов, ему плохо, а по мнению его защитника, он должен быть госпитализирован. Виктор Смирнов, 47news.ru