«Порше», наркотики, бизнес-класс. В Петербурге задержан представитель Рамзана Кадырова по СЗФО

По информации 47news, 26 октября следствием Московского района возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК — «незаконное приобретение наркотиков в крупном размере». Заурядное событие в полиции, если бы не фигурант.
По данным нашего издания, с поличным задержан руководитель представительства главы Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе 38-летний Ислам Хизриев.
Как стало известно 47news, сотрудники ГИБДД Московского района днем 26 октября остановили «Порше Кайен Турбо». За рулем находился Ислам Хизриев. Это произошло недалеко от его официального офиса в бизнес-центре «Собрание» на Новорощинской улице. В результате непродолжительной нервной беседы и, видимо, благодаря не совсем адекватному состоянию, его осмотрели и изъяли некое вещество. Позже эксперты определили — 3 грамма наркотического психостимулятора. По предварительным данным, Хизриев забрал типичную закладку, заказанную в даркнете.
После положенных процедур его отвезли в 33 отдел полиции и провели медицинское освидетельствование на предмет нахождения в крови остатков наркотиков. Говорят, остатки нашли. Затем следствием было возбуждено дело, а к ночи 26 октября Хизриева задержали уже процессуально на двое суток. По данным 47news, сегодня, 27 октября, его повезут в суд на меру пресечения.
Что касается его биографии, то она стабильна для такого статуса. Когда-то был охранником замминистра МВД Чечни Апти Алаудинова (сегодня он помощник Кадырова), благодаря ему занял соответствующий пост в СЗФО. По всей видимости, материально не стеснен. Живет, например, в доме бизнес-класса на Петровской косе.
Судя по всему, никакой региональной политикой здесь и не пахнет. Что касается Ислама Хизриева, то он уже несколько лет занимает это общественное кресло. А пару лет назад даже давал развернутый комментарий «Фонтанке». Тогда журналистов интересовало присутствие его земляков на выборах в единый день голосования в качестве добровольных дружинников. Хизриев благодарил соотечественников за помощь в поддержании конституционного порядка, а все нападки назвал провокацией недоброжелателей нашей страны.
Кстати, фамилия Хизриевых известна и спортивному Петербургу. Двух братьев — Зелимхана и Анзора знают в мире вольной борьбы. Они неоднократные призеры и победители чемпионатов России и Европы. Оба выступают в тяжелом весе.
47news успел поговорить с несколькими спортсменами из Чечни, которые уже в курсе произошедшего. Они объяснили, что настоящие проблемы у Хизриева будут не в Петербурге. «Главное, чтобы не отдали в Чечню», — сказал один из наших собеседников.
— А что тогда? — уточнил 47news.
— Кадыров этого не любит… очень.
— И что тогда с ним будет?
— Вам этого лучше не знать. Вам этого не понять, — медленно ответили нам.
Также 47news узнал, что в данный момент Ислама Хизриева под конвоем возят по врачам. С его слов, ему плохо, а по мнению его защитника, он должен быть госпитализирован.
Виктор Смирнов,
47news.ru