Внутреннее кольцо КАД между Выборгским и Энгельса перекроют пять раз

Как сообщает 27 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь на 31 октября и на 2 ноября будут полностью перекрывать движение на участке внутреннего кольца КАД с 21-го по 23-й километр. Там будут монтировать пять П-образных металлических опор над проезжей частью, предназначенных для размещения дорожных знаков. Для безопасности участников движения на время работ будут пять раз останавливать движение по кольцевой:
- в ночь с 30 на 31 октября — с 23:30 до 23:45, с 00:45 до 1:00 и с 2:45 до 3:00;
- в ночь с 1 на 2 ноября — с 23:45 до 00:00 и с 2:45 до 3:00.
Во избежание пробок монтаж с полным перекрытием дороги назначили на ночное время. Один перерыв в движении будет длиться не более 15 минут. Работы ведет АО «ПетроСтройКомплект» по заказу ООО «ИнвестБугры» в рамках строительства проезда вдоль КАД в районе 20–23-го километров внутреннего кольца с реконструкцией существующего примыкания на 20-м километре и устройством съезда к земельному участку в районе 22-го километра.