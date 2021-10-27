Каршеринг разложился о грузовик на КАД и собирает многокилометровую пробку

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16:50 поступила информация о том, что на 53-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись грузовой и легковой автомобили. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», одним из участников аварии стал каршеринг. У него сильно поврежден правый бок.



Авария обошлась без пострадавших. Участники ДТП занимают полосу безопасности и третью полосу, добавили в дорожном управлении. По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД собралась пробка длиной более 8,5 километров.