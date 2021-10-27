FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Каршеринг разложился о грузовик на КАД и собирает многокилометровую пробку

Авария с участием каршерингового автомобиля затруднила движение на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Машина повреждена серьезно, но водителю, по предварительным данным, повезло.

2
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16:50 поступила информация о том, что на 53-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись грузовой и легковой автомобили. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», одним из участников аварии стал каршеринг. У него сильно поврежден правый бок.

Авария обошлась без пострадавших. Участники ДТП занимают полосу безопасности и третью полосу, добавили в дорожном управлении. По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД собралась пробка длиной более 8,5 километров.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260671581
Не своя - не жалко
angel of death
тачка в щи, хоть полощи...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний