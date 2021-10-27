Меры ужесточаются. В Ленобласти в нерабочие дни закрывают ТЦ и отменяют все концерты

Согласно постановлению, Выборгский район Ленобласти с этого дня перешёл в красную зону. Кроме этого, с 30 октября по 7 ноября должны быть закрыты все торговые центры площадью 36 тыс. кв. метров и более. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты — только навынос.



С 30 октября по 7 ноября в Ленобласти запрещается деятельность дискотек, ночных клубов, отменяются все концерты. С 8 ноября посетить их можно будет по QR-кодам.



С 30 октября отели смогут принимать постояльцев только с «антиковидными» документами (QR-коды, ПЦР-тест или экспресс-тест при заселении). Также они потребуются для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн или баню.

