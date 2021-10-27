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Меры ужесточаются. В Ленобласти в нерабочие дни закрывают ТЦ и отменяют все концерты

В Ленобласти ужесточаются ограничительные меры из-за коронавируса

Очередные изменения внесены в «антиковидное» постановление правительства Ленинградской области. Соответствующий документ опубликован в среду, 27 октября. Коронавирусные ограничения в 47-м регионе ужесточаются.

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Согласно постановлению, Выборгский район Ленобласти с этого дня перешёл в красную зону. Кроме этого, с 30 октября по 7 ноября должны быть закрыты все торговые центры площадью 36 тыс. кв. метров и более. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты — только навынос.

С 30 октября по 7 ноября в Ленобласти запрещается деятельность дискотек, ночных клубов, отменяются все концерты. С 8 ноября посетить их можно будет по QR-кодам.

С 30 октября отели смогут принимать постояльцев только с «антиковидными» документами (QR-коды, ПЦР-тест или экспресс-тест при заселении). Также они потребуются для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн или баню.

Рестораны и кафе с 30 октября смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не будет распространяется на общепит, который оформил «ковид-паспорт».

В парикмахерские, где нет «ковид-паспорта», также с 30 октября вход только по QR-кодам и ПЦР и обязательно их наличие у работников.

В музеи и театры посетители и организованные группы (кроме детских) смогут пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста.

В то же время МФЦ с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти будут работать в обычном режиме, но по ограниченному перечню госуслуг.

Ранее «Фонтанка» писала, что в красной зоне Ленобласти ускорили введение QR-кодов.

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Комментарии (2)

Бабаха
бухло бутики будут работать и это главное. остальное никому не надо.
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