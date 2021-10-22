В «красной» зоне Ленобласти ускорили введение QR-кодов

Согласно внесенным изменениям, с 30 октября в районах «красной» зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах «желтой» зоны — с 15 ноября.



Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.



Кроме этого, для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции, также работодателям рекомендовано отправить их на дистанционный режим работы.

