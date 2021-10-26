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«Все зарплаты выросли, и это уже навсегда». Глава петербургского комтруда рассказал, почему мигранты больше не закрывают кадровый дефицит

Закрыть дефицит на рынке труда прежними методами не получится никогда, считают в Смольном

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Возникший в результате пандемии кадровый дефицит закрывается очень тяжело. Восполнить его прежними методами не получится уже никогда, считает председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко.

«Главный вывод, который мы сейчас делаем — прежними методами закрыть кадровый дефицит не получится уже никогда. Те, кто уехал — а уехало около 400 тысяч человек в регионы постоянно проживания — просто так уже не вернутся. В Узбекистане, разговаривая с людьми о работе в России, если вы называете цифру зарплаты меньше 50 тысяч — разговор уже ни о чем, никто на вас не реагирует, — сказал Чернейко 26 октября во время дискуссии на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». «Все зарплаты выросли, и это уже навсегда», — резюмировал он.

По мнению главы комитета, стоит готовиться к тому, что доля затрат на оплату труда в экономике страны будет стремиться к европейским стандартам. «Человеческий капитал будет заставлять платить за него столько, сколько он стоит, и даже больше», — добавил он.

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Комментарии (10)

kolpankolpan
Хорошего работника петербуржца найти не просто. Алкаши и тунеядцы -да есть. Необязательные люди -да есть. Такие что подставят со второго дня на третий полно.Для них рабочий день это один два в неделю.Придя на работу считает сколько раз поднял ведро.не дай боже больше соседа.И склоку начинает. Есть замечательные люди честные и обязательные,но г навалом.
asvea
Гугл бездельнику в помощь
"Быстрый ответ
Зарплата в Индии. Средняя зарплата индийца составляет около 223 долларов США в месяц, то есть, около 16 000 рублей. МРОТ составляет 60 долларов (около 4500 рублей в месяц) для работников, занятых в сельском хозяйстве и 82 доллара (около 6100 рублей) для лиц, занятых в промышленном производстве"
firma
Экую чушь несёт этот Чернейко..
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