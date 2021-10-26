«Все зарплаты выросли, и это уже навсегда». Глава петербургского комтруда рассказал, почему мигранты больше не закрывают кадровый дефицит

Возникший в результате пандемии кадровый дефицит закрывается очень тяжело. Восполнить его прежними методами не получится уже никогда, считает председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко.



«Главный вывод, который мы сейчас делаем — прежними методами закрыть кадровый дефицит не получится уже никогда. Те, кто уехал — а уехало около 400 тысяч человек в регионы постоянно проживания — просто так уже не вернутся. В Узбекистане, разговаривая с людьми о работе в России, если вы называете цифру зарплаты меньше 50 тысяч — разговор уже ни о чем, никто на вас не реагирует, — сказал Чернейко 26 октября во время дискуссии на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». «Все зарплаты выросли, и это уже навсегда», — резюмировал он.

