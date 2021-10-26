Автобус с сотрудниками онкоцентра в Песочном врезался в дерево. Водитель-старожил мог умереть до аварии

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло около половины восьмого утра 26 октября на пересечении улиц Советской и Рабочей, на повороте к онкоцентру. Служебный автобус врезался в дерево, 55-летний шофёр скончался.



Полицейские установили, что причиной аварии стало плохое самочувствие водителя — он умер на месте.



Последствия дорожного происшествия показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «На моих глазах на малой скорости автобус после моста выехал на встречку и медленно стал заваливаться. Ещё перед мостом я чертыхнулась, мол, так и будем тащиться, и не успею на переезд. Водителю, видимо, плохо стало на остановке перед мостом», — рассказывает подписчица группы Елена.

