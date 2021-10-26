Автобус с сотрудниками онкоцентра в Песочном врезался в дерево. Водитель-старожил мог умереть до аварии

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло около половины восьмого утра 26 октября на пересечении улиц Советской и Рабочей, на повороте к онкоцентру. Служебный автобус врезался в дерево, 55-летний шофёр скончался.
Полицейские установили, что причиной аварии стало плохое самочувствие водителя — он умер на месте.
Последствия дорожного происшествия показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «На моих глазах на малой скорости автобус после моста выехал на встречку и медленно стал заваливаться. Ещё перед мостом я чертыхнулась, мол, так и будем тащиться, и не успею на переезд. Водителю, видимо, плохо стало на остановке перед мостом», — рассказывает подписчица группы Елена.
В Петербургском онкологическом центре «Фонтанке» подтвердили, что в кювет съехала маршрутка с их сотрудниками. Пассажиры, заметив, что водитель теряет полосу, оценили его состояние и начали оказывать первую помощь, но спасти мужчину не удалось. Больше пострадавших нет.
Уже после случившегося выяснилось, что мужчина ждал операции на сердце. В центре о работнике отзываются тепло: работал десять лет, местный, старой формации, ответственный водитель и не любитель говорить о своём здоровье.