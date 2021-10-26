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Полиция зашла в казино через балкон. В Петербурге и Подмосковье прикрыли подпольные игорные заведения

На Петроградской стороне пресечена деятельность незаконного казино

Деятельность еще нескольких незаконных игорных заведений пресекли полицейские в Петербурге и ближнем Подмосковье. Одно из них, в частности, функционировало на Мытнинской набережной города на Неве.

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Как сообщила 26 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники выяснили, что одна из квартир в Петроградском районе была оборудована под игровую зону с покерным столом, вторая предназначалась для отдыха игроков. При этом, чтобы застать злоумышленников врасплох, оперативникам УЭБиПК вместе с сотрудниками Росгвардии пришлось пробираться по крыше жилого дома и прорываться в мансардное помещение через балкон. В этот момент в квартире находились игроки и работники казино.

Автор: МВД МЕДИА

В ходе обыска, участие в котором приняли также следователи СК, были изъяты денежные средства в размере более 1 млн рублей и свыше 3 тыс. долларов. По оперативным данным, среднемесячный оборот нелегального казино составлял несколько миллионов рублей.

Одновременно с событиями в Петербурге аналогичные происходили также в подмосковных Мытищах, где полиция прикрыла деятельность двух заведений, работавших под видом букмекерских контор. Двоих предполагаемых организаторов, которые проживали там же, задержали после обысков. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171.2 и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ о незаконной организации и проведении азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.

Ранее «Фонтанка» писала, что еще одно подпольное игорное заведение было обнаружено на набережной канала Грибоедова.

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Комментарии (1)

VKuser1313760
Ни казино, а позор какой-то! Ни рулетки, ни бандитов, просто компы с программами игр. С таким успехом можно было и из дома играть.
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