Полиция зашла в казино через балкон. В Петербурге и Подмосковье прикрыли подпольные игорные заведения

Как сообщила 26 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники выяснили, что одна из квартир в Петроградском районе была оборудована под игровую зону с покерным столом, вторая предназначалась для отдыха игроков. При этом, чтобы застать злоумышленников врасплох, оперативникам УЭБиПК вместе с сотрудниками Росгвардии пришлось пробираться по крыше жилого дома и прорываться в мансардное помещение через балкон. В этот момент в квартире находились игроки и работники казино.

В ходе обыска, участие в котором приняли также следователи СК, были изъяты денежные средства в размере более 1 млн рублей и свыше 3 тыс. долларов. По оперативным данным, среднемесячный оборот нелегального казино составлял несколько миллионов рублей.

Одновременно с событиями в Петербурге аналогичные происходили также в подмосковных Мытищах, где полиция прикрыла деятельность двух заведений, работавших под видом букмекерских контор. Двоих предполагаемых организаторов, которые проживали там же, задержали после обысков. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171.2 и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ о незаконной организации и проведении азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.



Ранее «Фонтанка» писала, что еще одно подпольное игорное заведение было обнаружено на набережной канала Грибоедова.

