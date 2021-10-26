Автобус у Волковского кладбища въехал в столб. Водитель мог уснуть

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», 25 октября в 23:59 на Волковском проспекте автобус маршрута № 74 по неустановленной причине столкнулся с опорой контактной сети. «Автобус 2015 года выпуска был в исправном состоянии. За рулём находился водитель 1977 года рождения, который прошел медосмотр без нареканий. Режим его труда и отдыха был соблюден. Причины происшествия устанавливаются», — отмечают на предприятии.

Пострадали, по данным ПАТ, шесть пассажиров. Тяжело травмированных среди них нет. Все пассажиры застрахованы и смогут получить компенсацию.

По информации «Фонтанки», предположительно, водитель уснул за рулём и врезался в столб на Волковском проспекте, 6. Среди пострадавших, по некоторым сведениям, есть подросток.



«До 3 часов ночи автобус стоял, пока его вытаскивали, столб срезали, сейчас лежит, — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец Александр. — Женщина одна пострадала, нос разбила, ну ребята [из] МЧС оказали помощь. Следом полиция, скорая помощь приехали. В общем, людей немного было, где-то человек 8–10. Водила до конца был на месте, пока автобус не увезли в четвертом часу ночи».



В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» сообщили, что бригада в оперативном порядке прибыла на место ДТП и обесточила участок уличного освещения. «Поврежденная опора не находится в оперативном управлении СПб ГБУ «Ленсвет». Специалисты продолжают восстанавливать обесточенные шесть пролетов сетей уличного освещения, которые в результате ДТП были сорваны с опоры», — отмечается в сообщении.

