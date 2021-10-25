У Республики кошек теперь есть Куар-кот. Его «привел» пропадавший Ося

В Республике кошек 25 октября рассказали о новом питомце: в филиале учреждения на Литейном, в Республике котов, появился рыжий кот с модной кличкой.



«В связи с одной из самых обсуждаемых тем осени мы решили назвать его Куар. А что, звучит очень по-кошачьи», — поделились владельцы.

