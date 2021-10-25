У Республики кошек теперь есть Куар-кот. Его «привел» пропадавший Ося

В Республике кошек 25 октября рассказали о новом питомце: в филиале учреждения на Литейном, в Республике котов, появился рыжий кот с модной кличкой.
«В связи с одной из самых обсуждаемых тем осени мы решили назвать его Куар. А что, звучит очень по-кошачьи», — поделились владельцы.
Куар апельсиновой расцветки появился в заведении через ветклинику. Туда его и еще одного столь же огненно-рыжего кота принесли петербуржцы, пытавшиеся помочь Музею Анны Ахматовой в поисках пропавшего любимца Оси.
Ося, которого искал весь город, в итоге был возвращен в Музей Ахматовой — причем, отдававший животное не отказался от вознаграждения в несколько тысяч рублей, не смутившись даже тем, что кот — тяжело болен и нуждается в постоянном уходе.
А вот будущий Куар прошел обследование и остался ждать новых хозяев.