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У Республики кошек теперь есть Куар-кот. Его «привел» пропадавший Ося

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В Республике кошек 25 октября рассказали о новом питомце: в филиале учреждения на Литейном, в Республике котов, появился рыжий кот с модной кличкой.

«В связи с одной из самых обсуждаемых тем осени мы решили назвать его Куар. А что, звучит очень по-кошачьи», — поделились владельцы.

Фото: предоставлено «Республикой кошек»
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Куар апельсиновой расцветки появился в заведении через ветклинику. Туда его и еще одного столь же огненно-рыжего кота принесли петербуржцы, пытавшиеся помочь Музею Анны Ахматовой в поисках пропавшего любимца Оси.

Ося, которого искал весь город, в итоге был возвращен в Музей Ахматовой — причем, отдававший животное не отказался от вознаграждения в несколько тысяч рублей, не смутившись даже тем, что кот — тяжело болен и нуждается в постоянном уходе.

А вот будущий Куар прошел обследование и остался ждать новых хозяев.

Фото: предоставлено «Республикой кошек»

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Комментарии (2)

07A
Почему вернувший кота должен был отказаться от назначенного вознаграждения, да еще и смутиться? Не надо было о нем объявлять!
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