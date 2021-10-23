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В поликлинике при Первом меде делали фиктивные прививки от ковида. Под подозрением врач и четыре медсестры

Под 300 тысяч в качестве взятки получили пять сотрудников поликлиники на Льва Толстого

Экономическая полиция пришла с обысками в поликлинику в Петроградском районе Петербурга. Нашли 40 припрятанных ампул с вакциной.

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ГУ МВД по СПб и ЛО

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, услугу по получению сертификата о прививке без самой инъекции оказывали медики в поликлинике в Первом меде (поликлиника с клинико-диагностическим центром ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова на улице Льва Толстого).

К врачам начали подбираться еще летом, заявление о возможном преступлении было зарегистрировано в Приморском районе. Два дня назад в поликлинику пришли с обыском. В одном из кабинетов нашли небольшой холодильник, а в нем 40 ампул с вакциной. Известно, что к схеме причастны пять сотрудников учреждения, а сумма, полученная за услугу, около 300 тысяч рублей. Под подозрением врач и четыре медсестры. Предварительно, за сертификат и QR-код клиенты платили по 7,5 тысячи рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о взятке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (38)

Piter Russo
Интересные у нас граждане, сначала критикуют власть за коррумпированность, а затем идут и сами же дают взятки врачам, медсёстрам для получения куэркода... Ну и чем вы лучше вороватых чиновников? вы такие же воры как и они..
Skazochny
вообще то их надо наградить...
angel of death
а что вы хотели от платной клиники? =) удовлетворяют запросы общества =) или вы думали что они все белые и пушистые, как их халаты? отдых на море стоит дорого, вот и творят они под шумок такое =)
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