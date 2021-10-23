В поликлинике при Первом меде делали фиктивные прививки от ковида. Под подозрением врач и четыре медсестры

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, услугу по получению сертификата о прививке без самой инъекции оказывали медики в поликлинике в Первом меде (поликлиника с клинико-диагностическим центром ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова на улице Льва Толстого ).

К врачам начали подбираться еще летом, заявление о возможном преступлении было зарегистрировано в Приморском районе. Два дня назад в поликлинику пришли с обыском. В одном из кабинетов нашли небольшой холодильник, а в нем 40 ампул с вакциной. Известно, что к схеме причастны пять сотрудников учреждения, а сумма, полученная за услугу, около 300 тысяч рублей. Под подозрением врач и четыре медсестры. Предварительно, за сертификат и QR-код клиенты платили по 7,5 тысячи рублей.