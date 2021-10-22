Власти Петербурга заявили, что очереди из скорых отражают российский менталитет

«Очереди из скорых, как это ни удивительно, хорошо отражают наш российский менталитет. Обычная ситуация: человек заболевает, например, в воскресенье, но надеется, что ничего страшного, еще поправится и врача не вызывает. И в понедельник утром он надеется отлежаться — вдруг пронесет. Но часам к пяти вечера понимает, что стало реально плохо, и звонит в неотложку», — объяснил Сарана 22 октября в интервью «Петербургскому дневнику».

В появлении очередей из скорых в Петербурге замешан российский менталитет, а поставить палатки у приемных покоев не дают холода, объяснил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

И ответил на давний вопрос — почему нельзя выгружать пациентов в палатки у приемных покоев, чтобы скорее освобождались машины скорой? Тем более, что их уже использовали раньше в Центре Алмазова и в 10-м роддоме. Но от этого решения отказались.



«Ставить их нецелесообразно. Дело в том, что в каждую палатку необходимо выделить по отдельному сотруднику, а в многоместных палатках не провести полноценный осмотр. Да и холодно уже. Как эти палатки отапливать, как дезинфицировать?» — объяснил Сарана.



По его словам, скорая не может стоять у приемного покоя больше 2 часов, а в некоторых стационарах еще в процессе сортировки поступающих врач ходит по каретам и забирает самых тяжелых в первую очередь. Как Петербург дошёл до новых очередей из скорых — читайте в материале «Фонтанки».