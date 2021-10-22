В воронежском приюте неизвестные зверски убили более десятка собак. Случаем занялась полиция

Воронежская полиция занялась историей с массовым убийством собак в местном приюте «Дора». Об этом 22 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



По данным «Вести Воронеж», прошлой ночью неизвестные расправились с несколькими животными в приюте. Как рассказали волонтеры, некоторые собаки были отравлены, некоторые — расстреляны, другим перерезали горло. По предварительным данным, от рук злоумышленников погибли от 10 до 20 животных.



Отметим, действия живодеров подпадают под ч.2 ст. 245 УК РФ — «жестокое обращение с животными». Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

