«Женщина сидит среди икон или под стихи Есенина». Откровенный рассказ вебкамщицы о своём «призвании», работе со школьниками и доходах

Фото: instagram.com/vostok_tok/ Поделиться Поделиться







История Ольги достаточно типична. Выросшая в небогатой семье девочка семь лет проработала уборщицей, переехав из родного Хабаровска в Петербург, попала в вебкам. Получив доступ к быстрым деньгам, отказаться от них не смогла. В отличие от большинства коллег Ольга свой профессиональный статус не скрывает. Это помогает избежать вымогательства за приватность.

— Ольга, вебкам — социально неодобряемый вид заработка. Твои клиенты в основном живут за границей. Ты себя полностью обеспечиваешь. Зачем тебе это интервью?



— Я хочу донести в массы, что это не столь социально низкая профессия, как многие привыкли думать. Многие судят по русским сайтам, где много грязи и треша. Процентов 80 думают, что это чистая проституция. Я не отрицаю, что девочки, работающие на русских сайтах с русскими, возможно, чем-то и занимаются. Но я в их белье не лезу. Думают, что это непотребство со всеми игрушками, но порой заходишь, а там женщина сидит среди икон или под стихи Есенина.

У людей сложилось представление, что девушки, работающие на вебке, мало что из себя представляют. У них нет принципов и уважения. «Ты мне платить деньги, сделаю для тебя все».

— Ты считаешь это занятие профессией?

— Я считаю, это профессия. Многие думают: «Да что там делать? Сидишь себе, улыбаешься, раздеваешься и, может быть, помастурбируешь». Но ты выступаешь в роли психолога, актрисы, это очень сложно — сидеть по 11–12 часов. Смены — это чистая рулетка. Заработок может быть сегодня 500 баксов, а завтра 10.

Я хочу, чтобы люди могли разграничивать, что такое вебкамщица, которая относится к этому как к профессии и работе, и что такое вебкамщица, которая хочет чисто легких денег и кого-то развести.



— В чем между ними разница?

— Люди, которые относятся к этому как к работе, дисциплинированные и ответственные. Выполняют задачу на 200 %, не просто что-то снять и показать. Плюс помочь кому-то. Все-таки здесь есть некая социальная помощь. Приходят вдовцы, мужья, чьи жены чего-то недодают, или люди, у которых есть проблемы сексуального плана, в общении. Ну не может человек встретить женщину. Приходят даже девочки, которые ищут подружку.

— Примерно также рассуждают и секс-работницы.

— Они могут делать то же самое. Лично я проституцию в чистом виде не осуждаю. Где родился, там и пригодился. Где можешь зарабатывать, там и зарабатывай. У меня две работы, и одна из них такая, мне это на данном этапе жизни доставляет удовольствие.

— Ты работаешь на иностранных сайтах, что с российскими не так?

— Девочки, которые работали на русских сайтах, с кем удалось пообщаться, все говорят, что русские не умеют как-то красиво и более лояльно общаться. Они достаточно жесткие и относятся больше к женщине как к мясу, нежели как к личности и персонажу. У меня более 20 тысяч подписчиков. И у меня есть определенная репутация, ко мне приходят люди, которые знают, что я защищаю границы.



У меня была, так скажем, парочка дизлайков от людей, но там я реально накосячила. Сидела унылая либо зевала. Бывают случаи в конце рабочего дня. В основном дизлайкают люди, которые хотят получить все за ничего, они считают, что раз они дали тебе доллар, ты должна ради них всю себя дать.



— За сколько ты готова всю себя отдать?

— В жизни ни за что. В вебкаме максимум, что я делаю, — это мастурбация. Я в себя ничего инородного не пихаю, считаю это отвратительным моментом. На одном сайте платят только за время — 3 доллара/минута, я, естественно, растягиваю на 50–100 баксов. Это тоже нужно уметь, держать внимание прежде всего своей личностью, а не телом. Потому что тело, как у меня, найти можно, а человека, как я, нельзя.

На втором сайте расценки подешевле, он не из элитных. Там чаще всего выбирают набор действий. И минут за 10, за один приват, выходит от 15 до 50 долларов. Я везунчик, мне повезло родиться с лицом маленькой девочки. И я одеваюсь, как девочка из соседнего подъезда, я не похожа на девочку, которая предоставляет услуги, я своя. Может быть, поэтому у меня часто и не просят сверх того, что я делаю.



Такие девочки, как я, могут зарабатывать большие деньги на постоянниках, это ребятки, которым прикольно о тебе заботиться. Ой, а чего такая грустная, вот тебе денюшка, улыбнись, и я пошел.

— Много таких у тебя?

— Трое, из Канады, Техаса и еще из Америки, штат не помню. Они не женатые, помогают через сайт и просто присылают деньги. Я с ними дружу. Я не потребитель, я человек, который обменивается энергией. Если они хотят поговорить голосом, они приходят ко мне в приват, и мы тупо трещим. Чатимся. Делимся проблемами и переживаниями.

— И всё же почему они тебе платят?

— Они закрывают потребность быть мужчиной, хотят чувствовать себя защитниками, опорой для женщины. У меня может задерживаться вывод денег, и я могу написать: «Слушай, капец, надо срочно заплатить за квартиру». Они вообще без проблем, «окей» или просто «на подарочек». Они знают много о моей жизни, детстве, и некоторые даже знают адрес, они отправляют посылки, подарки.

— Ты симулируешь оргазм?

— Всегда. Я все делаю фейком, даже мастурбацию. Я — актриса, за это меня и любят. Каждый раз восторженные отзывы: Ольга, вау, что это было. Я же так томно закачу глаза вверх, как будто сознание потеряла на две секунды.



В основном у меня камера ниже носа. Я с лицом не умею работать, телом подвигать и поорать я могу. Лицо я показываю один раз из тысячи, если хорошо попросят. Мембер не слышит внешний звук, только музыку, а я могу в это время смотреть «Мужское и женское». Мне скучно тупо сидеть, это моя любимая передача.

Если мембер заплатил, я могу открыть его камеру и смотреть на него. Бесплатно я это делать не буду. Я беру его окошко и в сторону убираю, мне это не интересно.

— А чем ты отличаешься от тех, кто просто денег хочет срубить?

— Я отношусь к этому как к работе, стараюсь развиваться, узнавать что-то новенькое. Ребят зацепить не телом, а собой как личностью. Мы же просто разговариваем.

— Как вы разговариваете, если ты смотришь «Мужское и женское»?

— Я еще и пасьянс раскладываю! Но не во время мастурбации, там у меня руки не дотягиваются.



— Какой средний доход у тебя в месяц выходит?

— По-разному. Мой максимум — полмиллиона. Мой минимум — где около 60–70 долларов. У меня мама переезжает в Петербург из Хабаровска, мы для неё будем покупать квартиру, брать ипотеку. Так сложились обстоятельства, что все мои заработки уходили немного на другие вещи. Копить не было возможности. Первоначальный взнос будет от мамы, а ипотеку я оплачу всю абсолютно сама, дай бог в пять миллионов уложиться. Пока я маме квартиру не куплю, себе не имею права.



— Что это за обстоятельства, кредиты?

— И я и мама, мама процентов 10, это были, в том числе, микрозаймы. Был такой грешок в моей жизни. Опять же это от отсутствия ума. Я считала, что возьму и отдам. Но когда деньги на руках уже, зачем отдавать? Мотивации уже нет работать. Пошло-поехало, как снежный ком. У меня и коллекторы были. В конце прошлого года я расплатилась.

Я из небогатой семьи. Работала с 12 лет уборщицей в моей первой школе. Мама устроилась туда на подработку и сказала: давай помогай. Первое время я работала бесплатно, потом начала какие-то деньги получать. В школе меня за это чморили, и мама поняла, что меня надо переводить. Я только со временем поняла, что этого стыдиться нельзя. Любая работа — это работа прежде всего. Если человек работает, он чего-то в этой жизни сможет достичь. С 12 до 19 лет я работала уборщицей, пока не переехала в Петербург.

— Неужели в Хабаровске другой работы нет?

— Параллельно я работала в рекламном агентстве промоутером. Устраивала дегустации, акции, проводила анкетирование. Поступила в хабаровский технологический колледж на гостиничный сервис. А сейчас учусь в Герцена на туризме. Первый раз туда поступила, не понравилось, второй — не хватило 10 баллов до бюджета, на третий раз поступила уже заочно и платно. Не стала заморачиваться с экзаменами, деньги у меня уже были.

— Как ты попала в вебкам?

— Я переехала в Питер, искала работу около месяца. Выглядела я лет на 14, стаж у меня уборщицы в трудовой. Работа в рекламном агентстве была неофициальной. Никто меня брать не хотел. Мне написали в «ВКонтакте». Они любят так заходить — общение с иностранцами, чат и прочее, то есть никто не говорит о стриме. Ну я пошла, ни слухом ни духом, что это такое. К тому же я была девственницей. Для меня тема секса была вообще запретной. Это была обычная квартира. Просто чувак решил срубить бабки, снял апартаменты и оборудовал комнаты. Он позвал девочку-модель, и она мне все объяснила.

— Почему ты осталась?

— Мне нужны были деньги. От мамы я зависеть не могла. Хочется и хорошей жизни, есть вкусно, что-то покупать себе. Я заработала тогда тысяч 50 за месяц, и для меня это было вау, потому что раньше я не получала столько. Мой максимум в Хабаровске был 10 тысяч за две недели в рекламном агентстве.



— Сейчас ты ещё репетитор по английскому?

— Занимаюсь в основном с детьми. В прошлом году в октябре был стрёмный месяц по заработку, бывают у нас такие дни, когда все падает, и я понимала, что не могу ждать чуда. И начала искать подработку. Сначала брала смешные деньги, но все равно не наглею, потому что объективно понимаю, что мне нужно больше практики. Я не готовлю к ЕГЭ или ОГЭ, не могу взять на себя такую ответственность. То есть подтянуть разговорный, восполнить пробелы по школьной программе — без проблем.

Я предохраняюсь от детей. У меня стоит возрастное ограничение в «инсте». У меня все мамочки адекватные, даже если они узнают, думаю, решится это все абсолютно спокойно.

— А своему ребенку ты расскажешь о своей профессии?

— В принципе, считаю, что сексуальное просвещение должно быть как можно раньше. Как только ребенок будет становиться относительно взрослым человеком, понимать, о чем речь, и сможет здраво рассуждать на какие-то взрослые темы, естественно, я начну сексуально просвещать. И конечно, коснусь вебкама.

— А когда твоя мама узнала?

— Маму, я считаю, необязательно посвящать в это все. Она знает, что я работаю репетитором, переводчиком и в отеле. Моя мама — из советских времен, выросший в деревне человек, который реально умирал на работе. Она скажет: «Оля, ты совсем идиотка». Еще на меня обидится, она у меня «рак», «раки» очень обидчивые. Я правда верю в астрологию. С мамой очень сложно, я считаю, меньше знает, крепче спит. Она не активный человек в плане Интернета. Ей побоку, если даже ей кто-то скинет ссылку, она не поверит. В глубине душе я, конечно, верю, что она примет, но что до этого нужно будет пережить…

— Обычно молодой человек сначала учится, потом куда-то устраивается и зарабатывает деньги. Не сразу большие. Получается, этот путь не для тебя?

— Я не собираюсь всю жизнь этим заниматься, сейчас мне это приносит хороший доход. В будущем я хочу открыть свой бизнес на честно заработанные деньги, тем более я работаю официально, у меня оформлена самозанятость. Естественно, всю сумму я вряд ли буду... часть дохода у меня зарегистрирована. У меня есть бизнес-план, хочу открыть гостиницу.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

