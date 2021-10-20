Три автомобиля не разминулись на КАД и собрали «хвост» в 4 км. Есть пострадавший

Серьезная авария затруднила движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга 20 октября. На месте потребовалась помощь медиков.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10 часов утра поступила информация о ДТП на 42-м километре внутреннего кольца КАД, между Ржевкой и Янино. Там столкнулись три попутных легковых автомобиля. На фото с места аварии видно, что одна из машин получила серьезные повреждения.
В результате столкновения пострадал один человек. На месте работала скорая. На данный момент медики уже уехали. Поврежденные машины занимают полосу безопасности, первую и вторую полосы, и из-за ДТП на внутреннем кольце скопился затор длиной более 4 километров. По данным «Яндекс.Пробок», он тянется от Шафировского проспекта.