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Три автомобиля не разминулись на КАД и собрали «хвост» в 4 км. Есть пострадавший

Один человек пострадал в столкновении трех машин на КАД Петербурга

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Серьезная авария затруднила движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга 20 октября. На месте потребовалась помощь медиков.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10 часов утра поступила информация о ДТП на 42-м километре внутреннего кольца КАД, между Ржевкой и Янино. Там столкнулись три попутных легковых автомобиля. На фото с места аварии видно, что одна из машин получила серьезные повреждения.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В результате столкновения пострадал один человек. На месте работала скорая. На данный момент медики уже уехали. Поврежденные машины занимают полосу безопасности, первую и вторую полосы, и из-за ДТП на внутреннем кольце скопился затор длиной более 4 километров. По данным «Яндекс.Пробок», он тянется от Шафировского проспекта.

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Комментарии (1)

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Один спешащий придурок, который вклинился между двумя другими на первой полосе, спровоцировал опоздание по своим делам несколько тысяч человек! И пострадал наверняка не он...
ПОЧЕМУ у нас признанные виновными в ДТП не направляются на переэкзаменовку на знания ПДД???
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